Lucir una sonrisa impecable no es una cuestión de suerte. Se logra conservando la salud dental con hábitos saludables que comienzan desde la infancia.

Sin importar cuál sea tu edad, los cuidados dentales adecuados pueden mantener tus dientes sanos y eso les otorgará la blancura que deseas, informa la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Para lograrlo, ten en cuenta que debes:

Cepillarte los dientes 2 veces al día con un cepillo dental de cerdas suaves y pasta dental con flúor.

Usar hilo dental todos los días.

Visitar al dentista para realizar chequeos regulares.

Evitar las bebidas dulces y endulzadas con azúcar.

No fumar.

Los alimentos también influyen

Tu cuerpo es una compleja máquina. Los alimentos que eliges y la frecuencia con la que comes afectan tu estado general y el de tus dientes y encías. Si consumes demasiados refrescos azucarados y aperitivos poco nutritivos, podrías correr el riesgo de tener caries dentales, la enfermedad crónica de la boca más común, pero que sin embargo, se puede prevenir.

Las caries se producen cuando las bacterias entran en contacto con el azúcar en la boca y causan los ácidos que atacan los dientes durante 20 minutos o más. Y los alimentos que contienen azúcar de cualquier tipo, pueden contribuir a causar caries.

Por otro lado, si tu dieta carece de ciertos nutrientes, puede ser más difícil que los tejidos de la boca resistan una infección. Esto puede contribuir a la enfermedad de las encías, una de las causas frecuentes de deterioro de los dientes.

Toma decisiones inteligentes

Para disfrutar de una vida sana y con dientes y encías saludables, piensa antes de comer. No es solo lo que comes sino cuándo lo comes lo que marca una gran diferencia en tu salud bucodental, según la American Dental Association (ADA).

Los alimentos que se consumen en el marco de una comida resultan menos nocivos porque se libera más saliva en ese momento; esto ayuda a eliminar los alimentos de la boca y contribuye a reducir los efectos de los ácidos. Sigue siempre una dieta equilibrada y limita los tentempiés entre comidas.

Si comes entre horas, selecciona algo como queso, hortalizas crudas, frutas y yogur.

Pasta de carbón para limpiar los dientes ¿funciona?

Otros consejos

También asegúrate de consumir bastante agua, come una variedad de alimentos de cada uno de los cinco grandes grupos específicos como cereales, frutas, hortalizas, proteínas y productos lácteos.

Recuerda todos estos consejos de la American Dental Association (ADA) y visita al dentista con regularidad. Él puede ayudarte a evitar que se produzcan problemas y solucionar aquéllos que se presentan mientras son fáciles de tratar y así evitar males mayores.

