Si buscas razones para suscribirte a la plataforma de streaming de Amazon, aquí te damos algunas

Si bien Netflix domina el mercado de streaming tv, sus competidores ofrecen contenido original que puede animarte a buscar alternativas para ver en la tele. Aquí te contamos de varias series que puedes disfrutar con Amazon Prime.

The Marvelous Mrs. Maisel

Esta serie de época cuenta la historia de un ama de casa que decide incursionar en el stand-up comedy. Su decisión le traerá tantas satisfacciones como problemas en varios ámbitos. The Marvelous Mrs. Maisel ha tenido un tremendo impacto en el público, con cinco Emmys y ya dos temporadas y una más por venir este año.

Patriot

Esta serie, mezcla de drama y comedia, sigue la enredada vida del agente secreto John Tavner, que debe cumplir una misión crucial para la CIA que salvará al mundo de una segura amenaza nuclear. Sin embargo, esta tarea significará exponer su vida a todo tipo de peligros. Patriot lleva ya dos temporadas y tiene un importante público cautivo.

Sneaky Pete

Un estafador tiene que huir de un mafioso salvaje, pero en lugar de correr despavorido se hace pasar por Pete, su ex compañero de celda en la cárcel. Integrado a la vida y la familia del Pete original, el falso no queda libre de problemas. La serie está protagonizada por Giovanni Ribisi y Bryan Cranston, el genial Walter White de Breaking Bad. Tienes dos temporadas para ver hasta ahora.

Bosch

Un detective de la división de homicidios de la Policía de Los Angeles tiene que resolver el caso del asesinato de un niño de 13 años y, a la vez, someterse a un juicio por la ejecución de un asesino en serie. La historia, como en toda buena serie, nunca es tan sencilla como se puede describir en pocas líneas, y Bosch tiene varias capas interesantes de drama. Por algo va ya por su cuarta temporada.

The Man In The High Castle

¿Qué habría pasado si en la Segunda Guerra Mundial hubieran ganado Alemania y Japón? Bueno, esta serie responde esa pregunta hipotética presentando a los Estados Unidos como un territorio dominado por un lado por el régimen nazi alemán y, por otro, por el imperio japonés. Sin embargo, una muchacha encuentra un carrete de película cuyas imágenes podrían revertir este siniestro orden mundial. The Man In The High Castle va ya por su tercera temporada.

Mozart In The Jungle

Si te preguntabas qué ha estado haciendo Gael García Bernal los últimos años, aquí está la respuesta. El actor mexicano protagoniza la serie Mozart In The Jungle, que hasta ahora ha recibido una acogida importante y unos cuantos premios a su calidad. Mezcla de comedia y drama, es una historia (que ya lleva cuatro temporadas) protagonizada por un director de orquesta (Gael) en su lucha por hacerse un lugar en la música en la competitiva plaza de Nueva York. Junto a él está una joven oboísta, Hailey, que atraviesa por problemas similares a los de su “maestro”.