Andrea Escalona presume sus piernas y trasero con un diminuto short en el programa Hoy y arde en Instagram

¿Será que la serpiente en las botas y esa forma de presumir sus piernas es un claro mensaje para Andrea Legarreta y Galilea Montijo?

Andrea Escalona llegó al programa Hoy y está ahí para quedarse. La joven conductora sabe que el público del programa adora las piernas de Andrea Legarreta y ella parece no querer quedarse atrás y hoy lució el más diminuto short que se ha visto en el programa en el cuerpo de una conductora. Pero la imagen no solo le sirvió para mostrar sus muchos encantos, Escalona también presumió sus botas altas, las que poseen un particular diseño de serpiente que ha dado mucho de que hablar.

Junto a la foto Andy escribió: “A mi me gusta que la gente sea feliz 😀 porque la gente feliz jode menos 💩” #ootd @tirzamodacreativa”.

El post de Escalona ha hecho que muchos piensen sobre cómo será su relación con las conductoras estrellas del programa: Galilea Montijo y Andrea Legarreta, de quienes siempre se ha dicho son las que mandan en el set. Pero resulta que Andrea es la hija de Magda Rodríguez, actual productora del matutino de Televisa.

Pero pese a los rumores, algo ha quedado muy claro, y es que la joven conductora ha llegado para dejar toda su sensualidad en el set y así lo ha demostrado con sus diminutos vestidos y dejando al aire sus atributos mostrando así el encaje blanco de su ropa íntima.