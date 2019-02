Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, protagoniza un sensual cambio de look

La joven modelo presume una sensualidad tan candente como la que su madre popularizó a los inicios de su carrera

Frida Sofía es tan candente como lo era su mamá a los inicios de su carrera musical. Tanto así que no sorprendió a muchos el hecho de que la joven se convirtiera en una modelo de la revista Playboy en la que ya en varias ocasiones ha dejado ver todos sus encantos.

Ahora, la hija de Alejandra Guzmán abandonó su cabellera rubia para lucir un color más oscuro, pero lo hizo con un vídeo en el que explota la sensualidad de su mirada y su rostro. Junto al vídeo la joven modelo y empresaria escribió: “Y con ustedes… La Camaleona!!! Como puede ver, me fascina cambiar de look. Es una orma de expresar como me siento y lo que me fascina sobre mis cambios (A veces un poco drásticos) y en esta ocasión: de “Look” … Siempre me van bien. Es cmo cambiar de libro, no solo de terminar un capítulo. Será que hay un efecto placebo??“.

Previo a esta publicación Frida compartió una imagen de su nuevo topless para Playboy y una fotografía y en la que presumía su bella anatomía con una tanguita nude.

