La actriz de El Señor de los Cielos incendió la red

“Nos fuimos de #Tejana … Quien quiere la suya!?? Para que no me salga de tu cabeza en todo el día ! @lasextaavenida By #DayanaGarroz”, escribió la actriz Dayana Garroz junto a una fotografía que ha dejado a sus fanáticos con la boca abierta.

La fotografía lleva tan solo 50 minutos en Instagram, y para el cierre de esta nota ya contaba con más de cuatro mil likes, entre los que se podían destacar uno de Maribel Guardia, entre muchos otros.

La actriz es una mujer muy bella que sabe muy bien cómo explotar su sensualidad, sobre todo porque posee unas curvas devastadoras y letales que no tiene miedo de mostrar y presumir.

Irán Castillo dejó ver demás con un sensual crop top en Instagram

El bikinazo de Jennifer López