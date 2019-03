La extraña condición de un gato le hace cambiar de color delante de su dueño

View this post on Instagram

Vitiligo began April 2017 🧡💛💚💙❤ #elli #vitiligocat #vitiligo #blackcat #cat #specialcat #cattransformation #catlover #ilovemycat #amazing #cats #catsofinstagram #cutecat #instacat #sweet #cute #love #meow #catstargram #stars #happycat