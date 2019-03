Humberto Zurita gritó su amor por Christian Bach en Instagram entre poemas y esperanza

Para el actor mexicano su esposa era: "Esa mujer que al pasar me mira, compañera de mi ventura, viviendo en el mundo", así lo escribió el pasado 31 de agosto...

Humberto Zurita estuvo casado con Chistian Bach por 33 años y dejó de trabajar en la televisión en 2017 para poder estar con ella, amarla y cuidarla. A través de Instagram se puede ver cómo en los últimos meses el amor y el deseo por ver mejor a su amada era cada vez más fuerte. Su cuenta personal en dicha red esta llena de fotografías y mensajes de amor.

El pasado 25 de enero el actor escribió: “Ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de Vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño… una pluma de amor en el costado. #fbf #vida #sueños #viajes #amor #familia ❤️”.

El 24 de enero compartió una fotografía de Christian junto a sus hijos y escribió: ““La vida sin amor es como un árbol sin flores ni frutos.” #tbt❤️ #egipto #viajes #familia #recuerdos”.

El once de enero Humberto Zurita fue aún más romántico al expresar: “Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga adonde quiera Y ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera ¡Oh! Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna ¡Oh! Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón … 🎵🎵🎵”, junto a una fotografía en la que se puede ver la belleza de su Christian Bach, aquella que la llevó a protagonizar más de 20 telenovelas.

Para Zurita todo era “Amor. Entrega y vida” en sus publicaciones de Instagram en referencia a su esposa.

A quien incluso describía como su cómplice, así lo hizo ver el pasado siete de diciembre: “Todos necesitamos alguna vez un cómplice , alguien que nos ayude a usar el corazón”.

Para él Christian también era una “Diosa”.

Y es que Humberto Zurita siempre llevará el corazón de Christian Bach en su corazón.

“Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi

corazón) nunca estoy sin él (tú vas dondequiera

que yo voy, amor mío); y todo lo que hago

por mí mismo lo haces tú también, amada mía no temo

al destino (pues tú eres mi destino, mi amor) no deseo

ningún mundo (pues hermosa tú eres mi mundo,

mi verdad) y tú eres todo lo que una luna siempre

ha sido y todo lo que un sol cantará siempre eres tú

he aquí el más profundo secreto que nadie conoce

(he aquí la raíz y el brote del brote y el cielo del cielo

de un árbol llamado vida; que crece más alto de lo

que un alma puede esperar o una mente puede ocultar)

y éste es el prodigio que mantiene a las estrellas separadas

llevo tu corazón (lo llevo en mi corazón) Cummings”.

Para Humberto, Christian también fue su compañera de aventuras.

