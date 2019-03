6 series y documentales en Netflix para conocer a fondo la vida de “El Chapo”

La imagen del capo de capos sigue siendo una sustanciosa carnada para el anzuelo para la industria fílmica pues, guste o no, este tipo de series son consumidas por millones

La docuserie sobre la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, realizada por la revista Rolling Stone, se estrenará el próximo 11 de marzo a través de Facebook Watch, casi un mes después de que el jurado responsable de su juicio lo hallara culpable de los 10 cargos que enfrentaba, con lo que podría alcanzar la cadena perpetua.

Esta producción de cinco capítulos abordará el nacimiento del mito, las expansión de su imperio de droga, su escape, la entrevista que realizó el actor Sean Penn el 2 octubre de 2015 y su juicio. Además contará con el detrás de escenas de la polémica entrevista del actor realizada en 2016, junto a Kate del Castillo.

Este proyecto se suma a la lista de las producciones dedicadas el mexicano que liLa deró el cártel de Sinaloa, donde se aglutinan series de ficción, documentales y hasta películas. Algunas de ellas están disponibles en Netflix. Aquí te compartimos los títulos.

EL CHAPO

La serie dramática producida por Netflix en colaboración con Univisión –protagonizada por Marco de la O, Humberto Busto y Alejandro Aguilar– relata el ascenso y captura del capo de capos.

A través de tres temporadas, la historia dirigida por Ernesto Contreras y José Manuel Cravito, muestra el lado más honesto el “El Chapo”, el de un padre y un esposo, pero también el más oscuro: el de narco, su relación con los gobiernos y el del asesino.

“Esto no es una narcoserie, sino un thriller político, con aspiración cinematográfica y con ganas de contarlo muy distinta a como se ha venido contando en años anteriores”, dijo Ernesto Contreras en entrevista para SinEmbargo durante el rodaje de la primera temporada.

NARCOS: MÉXICO

La serie viaja hasta los años 80 en México. Aunque esta se centra más en el surgimiento del Cártel de Guadalajara liderado por Félix Gallardo (Diego Luna), y la persecución del agente de la DEA, Kiki Camarena (Michael Peña). “El Chapo” aparece cuando ambos cárteles afianzan su relación y convierten a Joaquin en el narco líder entre los otros grupos criminales.

CAPOS DE LA DROGA

La docuserie resalta el drama de cuatro de los narcos más famosos y crueles que pasaron por encima de la ley para dominar el negocio de las drogas. El primer capitulo de la segunda temporada es protagonizado por “El Chapo”, y se enfoca en cómo este personaje se convirtió en uno de los más temidos de la historia.

Jemeker Thompson, la Reina del crac de Los Ángeles; Cristopher Coke, el Principe del narco del Jamaica; y Klaas Bruinsma, el Rey europeo del hachís, son retratados en la serie.

En la primera entrega figuras del peso de Pablo Escobar, El Cártel de Cali, Fran Lucas y los Country Boys de NY, así como clan Pettingill de Australia, son contadas por testigos cercados a los casos.

EL CHEMA

Mauricio Ochmann se convierte en “El Chema” para el sin-off dirigido por Danny Gavidia y Nicolás Di Blasi, que se desprende de la serie El señor de los cielos.

Con 84 capítulos, el personaje de Ochmann se adentra en la vida “El Chapo”, pero con un aversión más ficticia.

A mediados de este año, el actor renunció al personaje que llevaba interpretado desde hace cinco años porque aseguró que pese a su gran éxito no le parecía que “El Chema” fuera venerado por los fans más pequeños.

“La única realidad es que el personaje tuvo gran éxito y sé que lo lógico sería sacarle todo el jugo, pero me movió profundamente darme cuenta de la cantidad de niños y niñas de TODAS las edades que se acercaban a felicitarme por ser fans del personaje y decirme que lo admiraban”, dijo a través de su cuenta de Instagram.

“Me entristece y me enoja que este tipo de contenido esté al alcance de los niños y si los padres no son lo suficientemente responsables para no sentarse a ver este tipo de programas como si fueran para toda la familia, en mi debía existir esa responsabilidad como artista más allá de la fama o el dinero”, agregó.

ENTRE LOS VERDADEROS NARCOS

La serie original de Netflix, de la mano del explorador Jason Fox, se adentra a tres países de Latinoamérica para conocer más a fondo el fenómeno del narco. En México visita la ciudad de Culiacán, “la fortaleza del Cártel de Sinaloa”.

Fox hace contacto con integrantes del cártel y observa cómo están organizados y cómo operan. Así también demuestra lo sanguinario de estos grupos y expone el asesinato del periodista Javier Valdez, la muestra de la impunidad en México.

CUANDO CONOCÍ AL CHAPO

En octubre del 2017 se estrenó la serie que consta de tres partes que relatan la versión de la actriz Kate del Castillo sobre su relación con el capo actualmente recluido en Estados Unidos.

“Para mí fue una catarsis. Lo hice, la verdad y más que nada, por mi paz mental”, dijo Del Castillo previo el estreno de la serie.

El lanzamiento de la serie no fue bien tomada por Sean Penn, que señaló que era: “Un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Del Castillo y su equipo han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable”.