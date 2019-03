Esto dijo David Zepeda sobre los rumores de su supuesta bisexualidad

Mira qué dijo el protagonista de la telenovela Por Amar Sin Ley

David Zepeda rechazó tajantemente los rumores que surgieron hace unos días en torno a que es bisexual.

“Para mí lo más importante y lo que más amo son las mujeres. Amo a los hombres, no tengo nada en contra de ellos, les tengo un gran respeto, pero a mí las que me gustan son las mujeres“, dijo el actor en entrevista.

El protagonista de la telenovela Por Amar Sin Ley aseguró que estos rumores en torno a su sexualidad no son motivo de preocupación en su vida.

“De ninguna manera, no me molestan. No les doy relevancia, mi energía está plasmada en las cosas importantes que son mi vida, mi trabajo y mi familia“, aseveró.

Zepeda dijo que las habladurías no afectaron su imagen, e incluso bromeó al afirmar que gracias a los chismes sobre su persona recibe más ofertas laborales.

“¡Me llegó más trabajo!“, dijo entre risas. “Gracias a Dios, soy una persona comprometida con mi trabajo, y cuando salen esas notas hay más publicidad y se me toma mucho más en cuenta para otros proyectos“.

Zepeda estuvo presente este jueves en el anuncio del inicio de la nueva temporada de Por Amar Sin Ley, producido por José Alberto “Güero” Castro. Allí interpreta a Ricardo Bustamante, personaje con el que tiene en común la abogacía.

“La carrera de Derecho la disfruté enormemente. Tengo un gran cariño hacia mis maestros de mi carrera y disfruté mucho ese proceso, pero lo que me apasionaba era esto (la actuación), y gracias a Dios ahora estamos acá”, sostuvo.

POR: Froylan Escobar