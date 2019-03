“ICE no entrará a las escuelas”: Jackie Goldberg

La candidata para hacerse cargo del Distrito 5 en la directiva del LAUSD cuenta cuáles son sus prioridades; la elección es este 5 de marzo

Si de algo está segura Jackie Goldberg, ex concejal de Los Ángeles, ex asambleísta y maestra por 30 años en Compton, es que quiere ser parte de la directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), para no permitir que el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) entre a la escuelas.

Pero también para cobrar más impuestos a los multimillonarios e invertir en la reducción de alumnos por salón de clases.

Sin ánimo de presunción, dice en una entrevista con La Opinión, ella es la persona correcta para hacerse cargo del distrito 5 en la Directiva del LAUSD.

“Tenemos 150 multimillonarios en California. Yo no quiere cobrarles más impuestos por sus ingresos porque los esconden sino a su riqueza y propiedades”, afirma.

“Ese dinero lo pondría en un fondo especial para la reducción de clases porque es el problema más grande de las escuelas públicas”, enfatiza.

Junto a nueve candidatos más, Jackie se disputa el asiento en las elecciones por el Distrito 5 que se llevarán a cabo el 5 de marzo, y si no hay un ganador que obtenga más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta para el 14 de mayo.

El Distrito 5 corresponde al sureste de Los Ángeles con el 90% de sus estudiantes latinos.

Goldberg dice que con el dinero de los impuestos que se colecte de la riqueza de los multimillonarios, se podrían aumentar los dólares destinados a cada estudiante. “Ahora nos ubicamos como en lugar 43 del gasto por alumno, antes de la proposición 13 estábamos entre los primeros cinco”, precisa.

Regresar a los niveles donde se invertía más por alumno puede tomarse algunos años, pero es posible, sostiene. “Lo que la huelga de maestros mostró es que el público y los funcionarios no estaban conscientes de las malas condiciones de las escuelas debido a la falta de financiamiento. Ni siquiera sabían que no todas las escuelas tienen una enfermera”.

La realidad es que los salones de clases están saturados, resalta. “Hay maestros que tienen hasta 50 alumnos por clase, no hay bibliotecarios en todas las primarias que es donde los niños desarrollan sus hábitos y el amor por la lectura, ni tampoco hay enfermeras en todos los planteles”, recalca.

Un número ideal de alumnos por clase sería de 30, dice. “Antes de la proposición 13, cobrábamos impuestos a los ricos. Cuando dejamos de hacerlo, perdimos mucho dinero, pero si queremos ser serios y prevenir las deserciones escolares y que los niños estén preparado para la universidad y el mundo, tenemos que volver a gravar a los multimillonarios”, señala.

El porcentaje tan bajo de estudiantes que están listos para la universidad se debe al tamaño tan grande de las clases, agrega. “Las posibilidades de que un estudiante avance en esas condiciones no son buenas. Si a eso se le suma que no hay consejeros ni trabajadores sociales, estamos ante un gran problema”, sentencia.

Prioridades

Goldberg dice que su prioridad principal será asegurarse que la gente del sureste, muchos de los cuales son nuevos inmigrantes o indocumentados, sepan que no dejará que el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) se les acerque ni entren a arrestar padres de familia.

“Mi personal no es solo bilingüe sino culturalmente multilingue. Y mi oficina estará en el sureste porque quiero estar cerca de quienes han sido más descuidados”, dice.

“ Voy a estar ahí cada mañana, voy a visitar las escuelas y reunirme como los padres y voy a llevármelos a Sacramento para asegurarnos que los legisladores inviertan en los niños y particularmente en el LAUSD”, señala.

También quiere echar abajo los bungalows de las escuelas que se pusieron cuando había una sobrepoblación. “Ya no la tenemos y no debemos mantenerlos porque están tomando espacio”.

En busca de un balance

Sobre las escuelas charters, es muy clara al decir que necesitan ser reguladas porque en la actualidad no lo son.

“Son escuelas privadas, aunque se hagan llamar públicas. Entre ellos eligen a su directiva. Con mucha frecuencia no puedes ir a sus juntas, no tienen que decirte cómo deciden su presupuesto, le pagan cantidades escandalosas a sus superintendentes y no reportan cómo gastan su dinero”, indica.

Goldberg dice que la Junta Directiva del LAUSD tiene siete miembros, tres son procharter, dos no lo son, y hay uno que va y viene en sus posiciones.

“Mi meta es encontrar el lugar donde todos nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos, porque uno no puede conseguir nada si todo lo que hace es pelear. Me considero pragmática y una voz independiente en busca de un balance en la directiva”, precisa.

Las elecciones

Goldberg considera que tiene muchas probabilidades de ganar la elección, pero no cree que se decidirá un ganador en marzo sino hasta mayo.

“Hay candidatos latinos muy buenos en esta contienda. Cuando yo gane, me propongo trabajar con ellos porque no pienso quedarme toda la vida en el junta del LAUSD. Ya estuve una vez ahí, pero no quiero otra persona pro charter porque habría cuatro votos a favor de esas escuelas que solo tienen el 20% de total de los estudiante del distrito contra tres en contra. Necesitamos una directiva que vea por los estudiantes de todas las escuelas”, enfatiza.

Goldberg es apoyada por la supervisora Hilda Solía, la senadora María Elena Durazo, la legendaria líder Dolores Huerta y el Sindicato de Trabajadores del Campo Unidos (UFW).