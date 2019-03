El fotógrafo ícono de La Opinión fue cremado; amigos, excolegas y su familia le brindan un sentido homenaje a su vida

“¡Mi papá ya está en el cielo! ¿Qué va a hacer allá? Tomar fotos y agarrar credenciales para quienes no puedan conseguirlas…De seguro que le va a quitar la chamba a San Pedro y estará abriendo puertas para que todos entren aunque no tengan boleto”.

Una urna de roble y barnizada y estampada con la fotografía de Jorge “Chiquilín” García, rodeada por ramos de claveles y grandes arreglos florales fueron el marco de la despedida del fotoperiodista más emblemático que haya tenido el periódico La Opinión de Los Ángeles.

Las frases de Vanessa Martínez, la hija más pequeña de García, reflejan la personalidad del fotógrafo más conocido por el mundo del boxeo, futbol, basquetbol y de la farándula, ya que por casi cinco décadas se dedicó a captar las mejores tomas para el diario.

Nativo de Torreón, Coahuila (México), a “Chiquilín” García lo sorprendió la muerte mientras dormía el pasado 18 de febrero en su hogar de Huntington Park. Tenía 78 años de edad.

“Como era rutina, mi mamá [Guadalupe] entró a verlo a su cuarto y lo encontró dormido”, recordó Vanessa. “De seguro falleció en la madrugada”.

Alrededor de la urna que contenía sus cenizas se congregaron este sábado excolegas, amigos y familia en la mortuoria Guerra-Cunningham-Baues del sur de Los Ángeles.

De acuerdo con Yesenia Roa, las cenizas de su padre serían esparcidas en distintos lugares, ya que siempre “andaba en todos lados y en ninguna parte específica”, indicó.

La salud de “Chiquilín” comenzó a deteriorarse en 2005 cuando sufrió el primero de dos derrames cerebrales, sufría de hipertensión y diabetes; además que fue perdiendo la memoria y desarrolló demencia.

“En los últimos días andaba muy malito”, dijo Guadalupe, la viuda de “Chiquilín”, también de 78 años de edad.

“Se supone que siempre andaba trabajando y yo lo esperaba cuando llegaba de madrugada. Yo estaba al pendiente de él, si comía o no y le preguntaba ¿Te duele algo? Y me decía: ‘Nada’… Eso sí, lo voy a extrañar”.

Durante el acto religioso en la capilla, José González —capellán del hospital Rancho Los Amigos— dirigió los misterios gloriosos del rosario, las letanías, leyó algunos salmos y oró por el descanso eterno del alma de “Chiquilín”.

“El vacío del cuerpo de nuestro hermano lo cubre Cristo y Dios nos da la certeza de que no está muerto, porque su alma habita ya en la eternidad”, dijo durante la ceremonia.

Con lágrimas en el rostro, Yesenia Roa agradeció a las decenas de personas reunidas para despedir al llamado “Chiquis”, “Chiquilín” o “Chiquitrón”, cuyo apodo original era “Piquilín”, aunque los americanos que no podían pronunciar este nombre lo cambiaron y conforme pasó el tiempo adoptó para siempre el de “Chiquilín”.

“Estamos muy agradecidas por el amor, respeto y cariño que todos le entregaron a mi padre”, expresó Roa.

“Él no solamente era un buen hombre en la casa, sino con todo el mundo que conocía y ayudaba; fue una persona humilde, bien querida y muy trabajadora y por eso me da alegría que ustedes siempre lo cuidaban”.

Descanse en paz, nuestro amigo “Chiquilín”.

‘Chiquilín era más famoso que la Coca Cola’

La despedida final a las cenizas del ya mítico fotoperiodista Jorge “Chiquilín’ García fue un evento para recordarlo no con tristeza, sino con mucho cariño y afecto por parte de quienes tuvieron la dicha de conocerlo:

Ricardo Jiménez, excompañero de La Opinión:

“Trabajé con “Chiquilín” García de 1986 a 2000. Cuando yo entré a La Opinión la mayor cobertura era de futbol, boxeo y beisbol, pero él decía que debíamos cubrir todos los deportes y fue así como empezamos a cubrir el futbol americano con los Raiders y a los Lakers, de aquellos tiempos gloriosos de Magic Johnson y Kareem Abdul Jabbar”.

“Entre muchas anécdotas, una vez fuimos a la ciudad de México a la pelea de Julio César Chávez contra Miguel González y “Finito” López contra Rosendo Álvarez; yo estaba pensando cómo le haríamos para mandar la nota desde el Toreo de Cuatro Caminos y “Chiquilín” decía que no me preocupara… Cuando terminó la función, me dijo que lo siguiera; caminamos cuatro calles y a “Chiquilín” ya lo estaban esperando en Notimex [una agencia de noticias] para que revelara su rollo y a mí me dejaron conectar una tandy [computadora] al teléfono y fue así como mandé la crónica”.

Felipe Ávila de Guadalajara criado en El Sereno

“Chiquilín fue mi mejor amigo… Siempre andábamos juntos en el boxeo o en el beisbol con mi compadre Manny Mota, quien me lo presentó hace 40 años. Yo fui alcalde honorario de El Sereno y

‘Chiquilín’ siempre cubrió todas las actividades de la comunidad. Tenía un corazón de oro; su amabilidad era grande pero sobre todo era una persona humilde”.

Raúl Vargas, utilero del club de futbol LA Galaxy,

“Conocí a ‘Chiquilín’ en las conferencias de prensa del club hace 24 años y siempre me invitaba a las conferencias de prensa de box y de la

selección mexicana de futbol… Él me hizo un reportaje ‘Campeón Incógnito’ de dos páginas para La Opinión, siendo yo administrador de utilería del Galaxy, y en honor a nuestra amistad vine a darle el último adiós… Se le va a extrañar, pero creo que en el cielo va a andar tomando fotos”.

Lee Samuels, coordinador de la promotora de boxeo Top Rank

“En las peleas de boxeo más importantes, el mejor lugar de ringside era para ‘Chiquilín’. Lo conocí por 25 años. En las salas de prensa todos lo conocían; era el mejor fotógrafo y lo vi siempre en las peleas de Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Erick Morales, Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera”.

“Como persona, ‘Chiquilín’ era muy carismático… Siempre tenía la habilidad para lograr las mejores fotografías. En nuestros eventos, Bob Arum decía que la primera credencial que debería asegurarse era la de ‘Chiquilín’”.

Rubén Keoseyan Vicepresidente de noticias de Telemundo

“‘Chiquilín’ siempre fue un tipazo. En una ocasión, le dije que le preguntara al técnico de la selección mexicana, Javier “Vasco” Aguirre si se acordaba quién le pasaba los exámenes de producción en la universidad. Lo hizo y Aguirre se acordó de que fuimos compañeros y me mandó una camiseta con ‘Chiquilín’… Luego Aguirre me llamó para saber si “Chiquilín” me la había entregado”.

Mike Brito, descubridor de Fernando “El Toro de Etchohuaqiula” Valenzuela

“Conocí a ‘Chiquilín’ en 1959 cuando yo jugaba con los Indios de Juárez y después él se vino a Estados Unidos porque él aunque no manejaba andaba dondequiera… Era muy querido en el ambiente del beisbol, boxeo, futbol y en la farándula… Un día, iba entrando al estadio de los Dodgers y no lo dejaban pasar. Y la persona le dijo: ‘¿Quién es usted?’ y él respondió: “Yo soy el mejor periodista y fotógrafo de los Dodgers”… A aquel muchacho no le quedó más remedio que decirle: “Pase usted”… ‘Chiquilín’ era más famoso que la Coca Cola”.

Gerardo López, exdirector editorial de La Opinión

“Jorge ‘Chiquilín’ García es el reportero gráfico más famoso que entra en la historia deportiva de La Opinión porque su carrera de casi 52 años va a ser muy difícil o casi imposible que alguien la pueda igualar… Él apoyó siempre a Julio César Chávez y a Oscar de la Hoya, y me acuerdo de que cuando le tomó una foto a Oscar le llamó la atención y le dijo: “No me gusta tu pose cab…, ¡párese como hombre!”.