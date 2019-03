Las 10 ciudades más caras de EEUU para tener una cita romántica

Cuánto gastas en ciudades como Nueva York o Los Ángeles cuando se trata de conquistar a alguien

El amor es un hermoso sentimiento que siempre vale la pena cultivar, pero también hay que considerar cuánto cuesta mantener batientes las alas de Cupido. Y en algunas urbes de este país, nutrir la llama del amor puede ser francamente prohibitivo.

Theblacktux.com, portal especializado en Lifestyle, investigó cuáles son las ciudades más caras de EEUU para tener una cita romántica y también cuáles son las más baratas.

Aunque muy probablemente ya tengas una idea de cuál es el primer lugar, siempre sorprende saber cuánto puedes gastar en una sola salida con tu significant other, en especial cuando no se trata del mejor restaurante de la ciudad ni de montar una sorpresa particular.

Una cena normal, un par de taxis compartidos, un par de boletos para el cine y un par de cocteles. Eso es todo. Y en eso se te pueden ir más de $150 o menos de $90, según la ciudad donde vivas.

Por supuesto, Nueva York es la ciudad más cara para tener una cita romántica. La cena, el cine, los taxis y un par de tragos te costarán nada más y nada menos que $155.78 en promedio, por lo que si vives en la Gran Manzana vale la pena ponerte en un mood más romántico y cocinarle en casa antes que invitarle a salir.

Los Ángeles ocupa un honroso, pero nada barato, séptimo lugar. Te gastarás $125.59, apenas unos $30 menos que en NYC por los mismos componentes en la cita.

Este es el top 10 de las ciudades más caras de EEUU para tener una cita romántica. Los costos son un promedio en dólares:

Nueva York, NY: $155.78 San Francisco, CA: $144.94 San José, CA: $141.55 Seattle, WA: $137.20 Miami, FL: $127.18 Washington, DC: $125.99 Los Ángeles, CA: $125.59 Boston, MA: $124.60 Sacramento, CA: $123.34 San Diego, CA: $121.97

En contraste, las ciudades de EEUU donde es más barato tener esta misma cita son las siguientes: