¡De infarto!: El inesperado destape de Paty Cantú

Maxim – en portada. HOY. No tengas miedo de decir “no”. Respeta tu arte y tu personalidad. Lo más fácil es convertirse en un molde unitalla en cuestión artística para “funcionar”. Pero cuando haces lo mismo que todos sin razones personales, miras hacia atrás y no encuentras congruencia. Miras hacia adelante y no encuentras cosecha. Habla de quien eres tú. Cambia porque tú lo necesitas. Rodéate de gente que realmente te quiere y no solamente de gente que tiene foco y fama para generar la famosa percepción. Hazlo de verdad. Vívelo de verdad. Ama de verdad. Lucha de verdad. Y verás las caídas como aprendizajes. La lucha con orgullo. Y el triunfo como tuyo. Pero con esa capacidad real de compartir con quien conecta contigo. No con el personaje que alguien más creo en una junta de marketing para ti. Mismo todo, muchos plays. Pocas nueces. Poca duración. Hasta que venga el siguiente conejillo. No tengas miedo a decir que no. Sé tú. Y diviértete con lo que digan. Y usa tu lucha y las trabas que te ponga el ser distinto ante los haters declarados y tus enemigos disfrazados de amigos, para inspirar a que el arte crezca, se diversifique y gane la batalla el trabajo y las personalidades únicas. Las que no se crean con un guion, y cinco personajes de moda. Que eso no cuente la historia de la música LatinA e hispanoamericana en años. Que sea la originalidad y nuestra riqueza. Que sean los que lloran lírica y no pueden evitar intentar ser distintos. Sin pestañas postizas. Sin cambiarme la cara. Sin decir amiga hablando a tus espaldas. Sin cambiar mi familia. Mucho menos el alma. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El que entendió entendió. #LaMexicana #Músico #Cantutora #Productora #LocaDeclarada #DefensoraDeLaMúsicaLatina. Link en BIO.