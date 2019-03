Marco Antonio Regil confirma nuestra información: Sale de ‘Un Nuevo Día’

Tal como te contamos en el día de ayer, a fines de abril Marco Antonio Regil sale de ‘Un Nuevo Día’. Él mismo lo confirmó esta mañana en el show de Telemundo y junto a los que pronto serán sus ex compañeros.

“Estamos reunidos como familia porque quiero anunciarles, compartirles, que a partir del último día de abril voy a retirarme de ‘Un Nuevo Día’. Voy a seguir con otros planes, pero me voy a retirar… Primera que nada quiero decirles que estoy muy feliz, muy contento y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, a nuestros productores, a nuestro público, a toda la gente de Telemundo, estoy muy feliz porque durante este año aprendí muchísimo”, comenzó diciendo Marco Antonio rodeada de sus compañeros.

Regil siguió dando detalles de lo que sería la versión oficial de su salida del show matutino de Telemundo y que, según pudimos saber, habrían adelantado debido a nuestra información en el día de ayer.

“Le agradezco a Telemundo que me permita la oportunidad de hacer algo que yo siempre hablo en mis talleres y mis conferencias, que la única forma de ser feliz es seguir a tu corazón, y desde que falleció mi madre, hace un par de años, descubrí que lo que más me apasiona en la vida es dar talleres y conferencias, muchas ganas de escribir ese primer libro que he ido postergando y, obviamente, estar en ‘Un Nuevo Día’ requiere de todo la atención y de todo el amor… Le agradezco enormemente a Telemundo dejarme seguir a mi corazón… No me estoy despidiendo de Telemundo, de hecho hay un proyecto de concurso muy bueno que viene dentro de algunos meses y ya lo estaré anunciando”, explicó el animador mexicano.

Regil estará al frente de un show de juegos como bien dice, se trataría de la versión en español de ‘The Wall’ de NBC, pero aun no estaría definida su salida al aire, e incluso una fuente dentro de la cadena nos asegura que hasta podría postergarse.

Si bien estas fueron las razones oficiales que habrían acordado decir entre la producción de ‘Un Nuevo Día’ y Marco Antonio, no sería la verdad completa. Como te comentamos ayer, ni el animador, ni sus compañeros, ni los ejecutivos de la cadena estarían contentos con el paso de Regil.

Hasta el momento no se habría podido encontrar otro presentador que cubra ese lugar, como te contamos, habrían intentado contratar a Mark Tacher, Raúl González y Arturo Carmona, pero los tres les habrían dicho que no estaban interesados de incorporarse al programa.

ASÍ CONFIRMÓ MARCO ANTONIO REGIL NUESTRA EXCLUSIVA: