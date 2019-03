Si tengo presión alta ¿debo dejar de comer con sal?

Si te has controlado la presión arterial y has registrado valores altos, no estás solo. La presión arterial alta o hipertensión es una enfermedad grave que afecta a casi 65 millones de adultos en Estados Unidos.

A nivel mundial, más de 1 de cada 5 adultos tiene la tensión arterial elevada, un trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular (ACV) o cardiopatía, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La presión arterial alta suele denominarse la “asesina silenciosa” porque muchas personas no saben que la tienen. Con el tiempo, quienes no reciben un tratamiento adecuado pueden enfermar gravemente e incluso morir. Un nivel alto de presión arterial puede causar enfermedades tales como problemas en los riñones, accidentes cerebrovasculares (derrame cerebral o apoplejía), insuficiencia cardíaca, ceguera e infartos.

Quienes son diagnosticados como hipertensos deben hacer cambios radicales en su estilo de vida. Y una de las medidas que está en la mente de las personas que la padecen es que deben olvidarse de comer con sal. ¿Es aconsejable tomar esta medida? El Manuel Meléndez, Médico Clínico del Staff de HolaDoctor Consultas dice que “la respuesta es no, ya que la sal de mesa es un compuesto químico que contiene cloro y sodio (cloruro de sodio) iones necesarios para diferentes procesos del cuerpo, además puede estar fortificada con yodo, un micronutriente que ayuda a la creación de hormonas tiroideas”.

“En cambio -agrega el Dr. Meléndez- la recomendación que hacen instituciones oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) es disminuir el consumo de sal de los 10-12 gramos por día que se consumen (en promedio) a menos de 5 gr por día”.

Pero reducir y mantener el nivel de hipertensión arterial para evitar males mayores implica otros esfuerzos. “Una vez que se hace el diagnóstico de hipertensión es importante como médico establecer la guía para buscar hábitos más saludables. La alimentación y la actividad física son especialmente importantes y se recomiendan en pacientes con hipertensión o para quienes no quieren padecer de ésta u otras condiciones no transmisibles” explica el Dr. Meléndez.

Dieta y plan de vida saludable

Si bien cualquier persona puede tener la presión arterial alta, algunas corren un mayor riesgo, como quienes pesan demasiado, consumen alimentos con mucha sal, no realizan actividad física de forma habitual, si fuman o beben desmedidamente.

¿Qué alimentos debemos reducir? En los alimentos no procesados, la carne posee mayor contenido de sal que los vegetales -cercano a 0.6 gramos por libra de carne- sin embargo, en los alimentos procesados es donde encontramos la mayor cantidad de sal y muchas veces no la consideramos, afirma Meléndez. Por ejemplo 100 gramos de jamón de pierna contiene 1.2 gr de sal y una rebanada de pizza contiene hasta 0.6 gr de sal. Por eso, elegir los alimentos bajos en sodio es vital, agrega el experto.

¿Cómo puedo controlar mi presión arterial?

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) aconseja:

Hazte mediciones de la presión arterial.

Toma tu medicamento para la hipertensión todos los días si es necesario.

Haz ejercicio con frecuencia.

Come alimentos con bajo contenido de sal.

Adelgaza o mantén un peso saludable.

No fumes.

Bebe alcohol con moderación.

Consulta a tu médico acerca de tu presión arterial con regularidad.

¿Cuál es el valor ideal de la presión arterial?

Tu presión arterial sube y baja durante el día, según lo que haces. Los aumentos leves en la presión arterial son normales, pero cuanto más elevada sea la presión arterial, mayor será el riesgo para tu salud.

Si tu presión arterial es superior a 140/90, es posible que necesites tratamiento. Si tu presión arterial es superior a 120/80, y tienes otros factores de riesgo, tales como diabetes, es posible que necesites tratamiento.

¿Se puede bajar la presión arterial alta sin medicamentos?

“Sí, hay diferentes intervenciones que pueden ayudar a bajar los niveles de presión arterial, por ejemplo, la reducción en el consumo de sal de algunos pacientes ayudó a reducir 11 milímetros de mercurio la presión sistólica en algunos estudios científicos” afirma el Dr. Meléndez.

Sin embargo, es importante que si ya has recibido el diagnóstico de hipertensión arterial, sigas las indicaciones médicas en cuanto al tratamiento y cambios en el estilo de vida, como hacer más actividad física por ejemplo, para alcanzar un nivel saludable de presión arterial, concluye el especialista.

Más para leer sobre la presión arterial