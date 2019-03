Arte para toda la familia en el sur de California

Este fin de semana varias instituciones culturales de la región ofrecen programas pensados en los más pequeños de la casa

Cualquier día es perfecto para salir con la familia y disfrutar de lo que los museos de Los Angeles y sus alrededores ofrecen. Pero es todavía mejor cuando estos lugares incluyen en sus calendarios programas diseñados para niños y jóvenes y que de paso entretienen a los mayorcitos.

Es la característica de todos los eventos incluidos en esta lista. Excepto la noche para adolescentes en La Brea Tar Pits, estos sitios emblemáticos del sur de California tienen planes para impresionar a los más difíciles de impresionar: los visitantes más pequeños. Esto es lo que ofrecen para este fin de semana.

Viernes

Noche para adolescentes en La Brea Tar Pits

La Brea Tar Pits llevará a cabo la Teen Night, en la que chicos de 12 a 17 años pueden visitar este museo en el que estará presente el Tar Pits Teen Group, un equipo de jovencitos que ha colaborado con los científicos de este lugar y que ahora llevará la Era de Hielo a los adolescentes de Los Angeles. Se podrán visitar todas las exhibiciones del museo y habrá música de DJ, refrigerios, actividades manuales y una sesión de preguntas y respuestas con científicos del lugar que será moderada por el Tar Pits Teen Group. 5801 Wilshire Blvd., Los Angeles. 6 a 9 pm. Entrada gratuita. Se requiere de identificación para entrar. Informes tarpits.org.

Noche de arte en Pasadena

Por otra parte, ArtNigh Pasadena regresa con una noche repleta con actividades artísticas y entretenimiento. Veinte instituciones de arte de esta ciudad abrirán sus puertas para mostrar sus pinturas, esculturas, fotografías, danza, música, filmes, artesanías y más. Habrá pequeños autobuses que harán parada en cada una de las localidades durante todo el tiempo que dure el evento. También habrá camiones de comida en varios puntos del recorrido, entre ellos Dina’s Dumplings, Dreamy Creations y Kogi BBQ. Entre los museos que participan están el Children’s Kidspace Museum, el Norton Simon Museum, el Pasadena Museum of History, el California Art Club, el Pasadena City College y el USC Pacific Asia Museum. Gratis. 6 a 10 pm. Informes artnightpasadena.org.

Sábado

Día familiar en el Norton Simon

El Family Day del museo Norton Simon tiene como tema Your Exotic Landscape, nombre también de una de las pinturas más reconocidas de Rousseau y que se encuentra en esta institución. Los asistentes podrán crear arte inspirados en esta obra o participar en la construcción de un diorama. Habrá música en vivo y actividades para toda la familia. 411 W. Colorado Blvd., Pasadena. De 1:30 a 3:30 pm. Boletos $12 a $15; gratis menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

En el Orange County Museum of Art

Este día, gratuito para toda la familia en el Orange County Museum of Art, lleva como título Girl Power!, y consiste en actividades artísticas y presentaciones que tienen como fin empoderar a las mujeres jóvenes y a las niñas. Las manualidades estarán inspiradas en los trabajos de artistas que actualmente exhiben en el OCMA, entre ellas Valentina Jager y Ni Youyu. La creadora Mariángeles Soto-Díaz ofrecerá un taller y habrá una demostración de judo. La compañía Compass Dance ofrecerá shows en las galerías. La música en vivo estará a cargo de Burger Records y Lost Bean servirá té y café. 1661 W. Sunflower Ave., Santa Ana. De 11 am a 4 pm. Entrada gratuita. Informes ocmaexpand.org.

Domingo

Disney en concierto

Disney in Concert, a Silly Symphony Celebration es un show que se presentará en The Soraya y que incluirá seis caricaturas clásicas de Disney –de las 75 que se produjeron en los estudios Disney entre 1929 y 1939– y cuya música será interpretada en vivo por la CSUN Symphony bajo la conducción de John Roscigno. El programa incluye “Three Little Pigs”, “Flowers and Trees” y “The Old Mill”, entre otras. 18111 Nordhoff St., Northridge. 3 pm. Boletos $30 a $63. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.