Diabetes: ayuda a tu corazón con frutos secos

Las almendras, avellanas, cacahuetes, castañas, nueces y semillas de girasol tienen algo en común, naturalmente tienen menos de un 50% de agua que los convierte en frutos secos.

Estos se caracterizan por ser alimentos muy energéticos y, según una nueva investigación, una excelente opción para prevenir problemas cardiovasculares y la muerte prematura en personas con diabetes de tipo 2.

Los frutos secos tienen altos niveles de nutrientes esenciales que podrían beneficiar nuestra salud, como vitamina E, fibra, magnesio, calcio, potasio y ácidos grasos insaturados.

Las últimas investigaciones sobre el consumo de estos alimentos encontró que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Entre ellos se resaltaba la posibilidad de explorar su uso para controlar los síntomas y las complicaciones de la diabetes.

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard, EE.UU., identificó una asociación entre comer frutos secos y un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en personas que padecen diabetes de tipo 2. Los hallazgos fueron publicados en Journal of the American College of Cardiology.

Una enfermedad conocida

La diabetes es una enfermedad que surge cuando los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos.

La insulina es una hormona que permite a nuestro cuerpo distribuir la glucosa entre a las células, para entregarles energía. Sin suficiente insulina o con un mal funcionamiento de la misma (lo que ocurre en las diabetes de tipo 1 y 2), la glucosa permanece en la sangre.

Según American Diabetes Association ( ADA), en 2015 más de 30 millones de estadounidenses tenían diabetes. En el mismo año, la diabetes fue la séptima causa de muerte en EE.UU., con más de 250,000 casos registrados.

Se espera que el 40% de los adultos en este país desarrollen diabetes tipo 2. Ese número escala a un 50% cuando se trata de hispanos, que actualmente representan aproximadamente un 12% del total de los casos en EE.UU.

Con el tiempo esto puede causar problemas serios, como daños en la visión, los nervios, los riñones, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e incluso amputaciones.

El poder de los frutos secos

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron a cerca de 16,000 participantes utilizando cuestionarios de dieta sobre el consumo de frutos secos. Tras comparar la información se encontraron con lo siguiente:

Todos los tipos de frutos secos ofrecían beneficios para la salud, especialmente los de árbol , que incluyen almendras y nueces. Esto se debe a que contienen mayores cantidades de nutrientes en comparación con los de tierra, como los cacahuetes.

para la salud, , que incluyen almendras y nueces. Esto se debe a que contienen mayores cantidades de nutrientes en comparación con los de tierra, como los cacahuetes. Las personas con diabetes tipo 2 que consumían 5 porciones de frutos secos por semana tenían un riesgo 17% menor de enfermedad cardiovascular y un riesgo 34% menor de muerte debido a esta condición.

por semana tenían un riesgo 17% menor de enfermedad cardiovascular y un riesgo 34% menor de muerte debido a esta condición. Comer incluso una pequeña cantidad marcaba una diferencia, cada porción adicional por semana condujo a una reducción del 3% en el riesgo de enfermedad cardiovascular y a un riesgo 6% menor de muerte debido a esta condición.

Los nutrientes en los frutos secos pueden mejorar la inflamación, presión arterial y el control del azúcar en la sangre.

“Nuestros hallazgos proporcionan nueva evidencia que respalda la recomendación de incluir frutos secos en las dietas, para prevenir problemas relacionados con las enfermedades cardiovasculares y muertes prematuras entre personas con diabetes”, afirmó el Dr. Gang Liu, autor principal del estudio e investigador de ciencias nutricionales en la Universidad de Harvard.

Según los expertos los resultados demostrarían que un estilo de vida saludable, el ejercicio regular y una dieta equilibrada puede tener un efecto positivo sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes.

