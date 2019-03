Promueven lectura en Español en la primaria Fremont de Alhambra

Decenas de niños latinos disfrutan y aprovechan el programa de inmersión dual en el idioma de Cervantes

Como parte del evento Read Across America (Leer en toda América) en el cumpleaños del Dr. Seuss, decenas de estudiantes de los grados K-3 de la primaria Fremont acudieron a clases en pijamas y relajados escucharon interesantes lecturas en Español, como parte del programa de inmersión dual del Distrito Escolar Unificado de Alhambra (ASD).

“Es uno o’clock” (“Es la una de la tarde”) intentó responder de forma correcta el pequeño Diego Quintana, de 7 años, a la alcaldesa Adele Andrade-Stadler, cuando ella les leía el libro bilingüe “What time is it? ¿Qué hora es?” escrito por Gladyz Rosa-Mendoza.

“Mi maestra [Nidia Ureña] ya me enseñó a leer en Español”, dijo emocionado el pequeño Diego, quien también leyó un libro junto con su compañera de clase, Isadora Christian, una niña afroamericana que está aprendiendo la lengua de Cervantes.

“Me gusta leer en Español, es algo diferente y me siento feliz cuando lo hago”, expresó la pequeña Isadora.

Al celebrar la alegría de la lectura, el director de la primaria Fremont, Robby Jung y personal educativo de la escuela se vistió como personajes del Dr. Theodor Seuss Geisel, el famoso escritor y caricaturista que usaba el seudónimo de Dr. Seuss.

“Queremos que nuestros estudiantes amen la lectura y una de las mejores maneras de hacerlo es trayendo a personas modelo de nuestras comunidades para que los escuchen leer para ellos”, dijo Yung.

Muy atentos y sentados en carpetas, los pequeñines escucharon con atención a sus interlocutores como la alcaldesa de Alhambra, a Tammy Scorcia, presidenta de la Asociación de Maestros de Alhambra, a Teresa Ybarra de la Asociación Latina de Alhambra y Theresa Montaño, Vicepresidenta de la Asociación de Maestros de California (CTA).

“Sabemos que si un estudiante aprende un segundo idioma sus posibilidades de graduarse de la universidad se duplicarán”, destacó Adele Andrade-Stadler. “Como alcaldesa seguiré promoviendo la lectura en periódicos, redes sociales y bibliotecas porque el programa de inmersión en Español e Inglés del distrito está floreciendo en los primeros grados”.

En efecto, el tercer año del programa de inmersión dual en Español se ofrece en la escuela Fremont a casi un centenar de niños de kínder, primero y segundo grado.

“Es importante que los niños sepan que deben respetar y celebra las diferencias”, expresó Theresa Montaño, quien leyó el libro “It’s OK to be different” del autor Todd Parr. “Es correcto que hablen de sus sentimientos; ayuda a los niños a aprender a abrazar las diferencias en el mundo ya sentirse orgullosos de sí mismos y de sus familias”.

Por su parte, Cecilia Carranza Ibarra, especialista de instrucción en Fremont Elementary dijo a La Opinion que el programa de inmersión en Español representa un paso importante en el futuro de los estudiantes “ya que están aprendiendo la importancia de ser bilingües y multiculturales, especialmente en California, y pueden tener mejor oportunidad de entender otras culturas”.

En la Primaria Fremont, el 71% de los 560 estudiantes son latinos y el 20% de los estudiantes son aprendices de inglés, además que el 61% recibe almuerzos gratuitos o a precio reducido.

“Como madre, es importante que mis hijas [Estrella y Natalie] aprendan a leer y escribir en Español”, precisó Rosalba Barajas, una madre de familia de Zapotitlán, Jalisco. “En casa, mi esposo [Rigoberto Barajas] lee La Opinión y a las niñas les hablamos porque queremos que se comuniquen correctamente cuando hablan por teléfono o van de vacaciones a ver a sus abuelitos Zeferina Peña León y J. Guadalupe Juárez Rosales]”.

Los beneficios leerle a un niño:

• Leerle a un niño desde una edad temprana hace una gran diferencia su futuro.

• Leerle a un niño ayuda para que aprenda a leer bien en el tercer grado.

• En tercer grado, los estudiantes deben poder hacer la transición importante de aprender para leer a leer para aprender.

• Mientras más lees a los niños, más conocimiento absorben.

• Los estudios demuestran que leer a los bebés es darles una ventaja.

• Leerle a un niño desarrolla sus habilidades de lenguaje y vocabulario. Cuantas más palabras sepa un niño, mejor.

• Leer libros a niños que hablan más de un idioma es una forma fácil de ayudarles a que desarrollen su habilidad de lenguaje y desarrollar el habla con fluidez.

• Leer juntos aumenta la concentración de un niño, alienta la sed de conocimiento, a desarrollar empatía y crea un vínculo.

• Leer a niños pequeños los prepara para el éxito.

• Leer juntos es una de las mejores maneras de preparar y animar a un niño a leer y es el secreto para la alfabetización.