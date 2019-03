Ximena Duque reaparece en Instagram con un bikinazo de infarto color naranja

View this post on Instagram

Me preguntan mucho que cual es la clave para tener una relación estable, la verdad? No hay una clave específica pero una muy importante en mi relación es la confianza, la que yo le doy a el y la que el me da a mi. Si estás en una relación en donde la angustia predomina más que La Paz entonces quizá estás en el lugar equivocado… Las relaciones tóxicas y preocupantes sólo nos llevan a tener un nivel de estrés que no es bueno para nadie, ni para el que lo siente ni para el que lo recibe. Decide caminar de la mano de aquel que te respeta por encima de todo y que no necesita de nada ni nadie para saciar sus necesidades porque en ti lo tiene todo. #XD #teamo @jayadkins3 I want to hold your hand forever ❤️ #love #respect #relationshipgoals dress: @issuenewyork