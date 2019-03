Zoé: dos décadas de pasos firmes

La banda mexicana de rock, que estará en el sur de California el fin de semana, celebra los logros de 20 años

El último disco de Zoé, “Azltán”, trajo muchas satisfacciones a esta banda mexicana. Por una parte, ha sido uno de los álbumes más celebrados de sus fans y eso se ha reflejado en las millones de visitas que han tenido los videoclips del disco en Youtube así como en los miles de “streams” que ha logrado este material desde que se estrenó.

Y por otra, es un disco que celebra los 20 años de este combo, que nació cuando la industria de la música pasaba por un momento bastante oscuro.

“Había mucha confusión [cuando iniciamos] porque los discos empezaban a dejar de venderse y no había streaming; fue una transición dura”, dijo Ángel Mosqueda, bajista de la banda. “Fue una etapa complicada para las disqueras, pero también para los artistas”.

Sin embargo, ahora Zoé se puede jactar de ser una de las agrupaciones de rock latino más solidas de la industria, algo que se puede constatar con la extensa gira que realiza actualmente para promocionar “Aztlán”, y que llegará este fin de semana al sur de California, el sábado al House of Blues de Anaheim y el lunes al Municipal Auditorium de Riverside.

Tan solo entre el mes pasado y en este, la banda ha tenido en el calendario 25 shows programados, más los 14 que dio hace casi un años en México, Sudamérica y España en lo que fue la primera parte del tour.

“Ha sido una gira contundente”, dijo Mosqueda, quien también funge como arreglista, compositor y productor de la banda.

Los logros, no obstante, no paran ahí. La cereza del pastel para esta etapa de Zoé llegó cuando recibió el Grammy en la categoría de Best Latin Rock, Urban or Alternative Album en la más reciente entrega del galardón.

“Todavía lo estamos asimilando porque con el Unplugged [en 2011] habíamos ganado dos Latin Grammy”, dijo. “Pero por lo que entiendo este [Grammy] tiene una importancia más grande”.

A pesar de eso, Mosqueda no quiere decir que “Aztlán” es el mejor disco de la carrera de Zoé porque cree que todos los álbumes de la banda han sido hechos con mucho esfuerzo y dedicación.

“En cada uno hacemos nuestro mejor esfuerzo y en su momento creemos que es el mejor”, dijo.

Aunque reconoció que el material más reciente sobresale por su calidad y porque la banda está en un buen momento de su carrera.

“Lo hicimos de una manera muy disfrutable, muy relajada, con productores importantes”, dijo. “Y por otro lado la gira nos ha dado la oportunidad de tocar en lugares donde no habíamos tocado”.

A finales de junio, Zoé cerrará el tour con dos conciertos en el Auditorio Nacional en Ciudad de México, pero no sin antes ir a Canadá, de nuevo a España, a otras ciudades de Estados Unidos y a Costa Rica. Luego de un breve receso volverán al estudio a grabar su siguiente álbum. Pero por ahora no hay prisa, porque para Mosqueda “lo importante es tomarnos nuestro tiempo para seguir haciendo buena música”.

En detalle

Qué: Zoé

Cuándo: sábado en el House of Blues de Anaheim y lunes en el Municipal Auditorium de Riverside; ambos 8 pm

Dónde: House of Blues, 400 Disney Way Suite 337, Anaheim; Municipal Auditorium, 3485 Mission Inn Ave., Riverside

Cómo: boletos $41 a $158; informes (800) 653-8000 y concerts1.livenation.com