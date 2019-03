Ex esposa no quiere volver con el ganador de $273 millones de la Mega

La pareja de Nueva Jersey se divorció en octubre y ella todavía le está pagando manutención conyugal

Ni siquiera $273 millones de dólares son capaces de convencer a Eileen Murray para regresar con su ex esposo Mike Weirsky, el desempleado de Nueva Jersey que ganó el premio mayor de la Mega Millions hace una semana.

Murray declaró a New York Post que no tiene planes de volver con Weirsky y que tampoco piensa llamarlo pronto. “Él pensará que estoy allí con mi mano extendida y no tengo ninguna intención de hacer eso”.

“No me atrae de repente porque tiene este dinero”, insistió Murray, de 53 años.

Durante su matrimonio de 15 años, que terminó en divorcio en octubre, Murray trabajó como analista de costos para una empresa de servicios públicos, pero su esposo de 54 años estaba desempleado. Ella todavía le está pagando manutención conyugal, dijo.

Aún así, no tiene planes de volver debido a los $162.5 millones de dólares que Weirsky recaudará al tomar la opción de un sólo pago. “No voy a ir detrás de nada. Tengo moral. Sé para qué he trabajado y es todo lo que tengo”, insistió Murray.

Murray, quien no quiso decir por qué terminó el matrimonio, no cree que su esposo le ofrezca dinero, pero espera que “haga lo correcto” .

“Piénselo. ¿Cuánto tiempo trabajé? ¿Cuánto tiempo lo apoyé? Tuve que darle mucho dinero en el divorcio”.

Cree que él apoyará a su familia y a organizaciones benéficas de animales. “Realmente le deseo lo mejor… aunque sé que no lo cree”, agregó. “Quiero que se rodee de buenas personas. No creo que nadie deba ser abusado”.

Los números ganadores del 1 de marzo fueron 29-33-39-60-66, Mega Ball: 21

Ayer Weirsky dijo en una conferencia de prensa con funcionarios de la Lotería de Nueva Jersey que había comprado los boletos el día antes del sorteo en una tienda “Quick Check” en Phillipsburg, cerca de Pennsylvania, y los olvidó allí porque estaba más concentrado en su teléfono celular. Por eso quiere recompensar en privado a la persona misteriosa que devolvió los boletos a la tienda, lo que le permitió recuperarlos.