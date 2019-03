Va a McDonald’s pero no tiene la billetera para pagar, increíble lo que hace después

Muchas personas comparten historias de amabilidad y generosidad como esta para contagiar a los demás y seguir la cadena de buenos actos

Una mujer en Reading, Ohio, se dio cuenta de que había olvidado su billetera después de pedir comida en McDonald’s.

Lo que no esperaba es que uno de los empleados pagara su comida. Su agradecimiento no pudo ser mayor.

Por eso, para dar las gracias, publicó un mensaje en Facebook a modo de homenaje y ahora se ha vuelto viral.

“Había pedido mi comida pero cuando llegué a la ventana para pagar, me di cuenta de que había dejado mi billetera en el trabajo”, escribió Duncan.

Le dijo al joven que la atendió en el mostrador que cancelara su pedido. Pero ese joven, Jeremiah McDonald-Hemphill, hizo algo bien distinto.

El muchacho sacó su billetera y pagó la comida.

Duncan no podía dar crédito, estaba realmente agradecida.

“¡Qué joven tan asombroso!”, escribió “Escuchamos y hablamos mucho sobre lo mal que va el mundo. Por eso quiero compartir esta historia, para aportar algo positivo”.

La foto que acompaña a la publicación de Duncan muestra a McDonald-Hemphill con una amplia sonrisa.

“Le pregunté si podía abrazarlo y le dije que siguiera siendo quien es porque es una persona increíble. Él no sabía lo cansada que estaba o que no había comido o incluso si se lo pagarían, pero ni siquiera dudó y me hizo el favor”.

Cientos de usuarios han agradecido al joven a través de los comentarios y miles han compartido la publicación de Duncan.

Según informa Yahoo Lifestyle la mujer regresó a McDonald’s días después para pagarle al joven y darle un gran abrazo.