Activistas y líderes comunitarios ‘quieren evitar más muertes’ 

Organizaciones religiosas, activistas y personas de la comunidad se unen en una vigilia en protesta por las condiciones en el centro de detención Adelanto.

Tras nueve meses y medio de detención, R Rodríguez, de 24 años de edad y oriundo de Honduras, fue recientemente liberado del centro de detención de inmigración de Adelanto, en el condado de San Bernardino.

Rodríguez, nombre ficticio para salvaguardar su integridad, arribo a dicho centro en marzo 23 de 2018 tras ser denegado de asilo político, luego de caminar por mes y medio por territorio mexicano, exponiendo su integridad física a cada paso.

Rodríguez, padre de dos hijos, y quien decidió escapar de la violencia imperante que azota su natal San Pedro Sula, en Honduras, lucha ahora su caso migratorio y es testigo de las horrendas situaciones que viven los detenidos en Adelanto.

“Lo peor que vi fue cuando un hombre se aventó del segundo piso porque estaba desesperado. No murió, pero sufrió heridas graves. En ese centro la comida es mala, no te atienden medicamente cuando lo necesitas y te amenazan y castigan si te quejas”, comentó R Rodríguez. “Ahí ocurren muchos abusos, mucha gente está desesperada, te tratan como animal”.

En Honduras, Rodríguez sufrió la pérdida de su hermano, tío y abuelo a manos de las pandillas, por no pagar a tiempo la cuota de protección. El joven dijo que su familia que opera una línea de 300 autobuses de transporte urbano debe pagar a dos pandillas, la MS-13 y Pandilla 18, 300 pesos al día por cada autobús para poder operar.

“También te obligan a vender y traficar droga en los buses y cuando te niegas pues te matan. Si no pagas primero te amenazan y luego te matan. Matan a tu familia también, así no se puede vivir”, dijo Rodríguez. ‘Cuando a mí me amenazaron de muerte fue entonces cuando decidí venirme a este país. Nunca me imaginé que aquí sufriría de tanto abuso también”.

“Alfonso Reyes”, de 41 años de edad y oriundo de Oaxaca, México, corroboró las horrendas situaciones que se viven a diario en el centro de detención de Adelanto, en donde tan solo durante el año fiscal 2017 se suscitaron tres muertes y seis intentos fallidos de suicidio.

“Es que ahí los guardias te tratan como si no fueses humano, como si no tuvieras sentimientos, como si tu vida no importara. Son racistas, y abusan del detenido en muchos aspectos. En mi caso me negaron atención dental por tres días, y yo muriéndome del dolor de muela debido a una infección. Hasta lloraba de dólar, y aun así me ignoraron”, dijo “Alfonso Reyes”, nombre ficticio para proteger su inocencia.

“Reyes”, quien ahora radica en la ciudad de Chino, llegó al centro migratorio tras verse involucrado en un delito de violencia doméstica, el cual se aclaró. Tras 20 años en el país en calidad de indocumentado, la vida del padre de cinco hijos se vio en una encrucijada tras ser acusado por su ex esposa de violencia doméstica.

“El juez me creyó porque pude comprobar que nunca la toqué. Pero cuando salí me agarraron y me trajeron a Adelanto. Yo le digo a otros como yo que tengan cuidado, que eviten tener contacto con las autoridades”, dijo.

Ambos hombres fueron parte de una vigilia llevada a cabo ayer domingo frente a las instalaciones del centro migratorio de Adelanto, edificio supervisado por el Grupo GEO, quien tras varios intentos no contestó a llamados de La Opinión.

Organizado en parte por el Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana, la vigilia congregó a decenas de personas de todas las edades y etnias, entre ellos religiosos, activistas y familiares y amigos de personas detenidas en Adelanto.

Jesús Manuel Valenzuela, veterano de guerra de Vietnam, abogó por la inmediata liberación del joven soldado y veterano de la guerra de Irak, José Segovia, quien lucha para evitar su deportación.

“Un soldado, un veterano de guerra no debe nunca pasar por esta situación. Al contrario, debe ser condecorado y respetado. Yo le digo al Sr Trump que pare todo esto y que en vez apoye su ejército”, comentó Valenzuela.

Los presentes oraron por el descanso eterno del alma de Osmar Epifanio Gonzalez-Gadba, uno de tres hombres que murieron en 2017 en dicho centro. Gadba, oriundo de Nicaragua, murió en marzo de 2017, seis días después de intentar suicidarse.

Esas muertes desataron una ola de protestas que al día continúan para evitar más muertes. Según un reporte oficial revelado por el Procurador General de California, Xavier Becerra, el pasado 26 de febrero, todos los centros migratorios del estado, pero en particular Adelanto, reportan serias anomalías.

Entre los hallazgos claves de Becerra incluyen periodos prolongados de confinamiento sin interrupciones, con algunos detenidos recluidos en celdas hasta 22 horas al día. Además, las autoridades estatales encontraron barreras lingüísticas significativas, lo que compromete la confidencialidad médica y legal; y dificultades con el acceso a atención médica y de salud mental, lo que aumenta el riesgo para los detenidos.

En Adelanto, las autoridades encontraron 26 deficiencias en varios estándares, nueve de los cuales estaban relacionados con componentes prioritarios. Estas deficiencias se encontraron en el área de servicios de alimentos, fondos y propiedad personas, sistema de reclamaciones, bibliotecas legales y material legal, abuso sexual y prevención e intervención de agresión sexual, así como acceso telefónico.

En Adelanto, las autoridades estatales también fueron blanco de apatía por parte del Grupo GEO, limitando su cooperación. El Grupo GEO no permitió a las autoridades estatales hablar con los detenidos o personal de las instalaciones de manera informal, ni realizar entrevistas formales con los detenidos o personal.

Con esta vigilia, elevaremos las historias de aquellos que han sobrevivido a las condiciones injustas del Centro de Detención de Adelanto, dijo el Reverendo Jeffrey Kealoha Ryan de la comunidad de Riverside para la vida espiritual.

“Recordemos los que hemos perdido y hagamos un llamado a la acción de la comunidad interreligiosa para que entreguen a las personas a sus amigos o seres queridos como una alternativa a detención”, añadió.