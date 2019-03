Los políticos japoneses parecen aficionados a las mujeres vírgenes

Fela es una “chica simple”, como ella misma se describe, que en busca de mejores condiciones de vida y para ayudar a sus padres financieramente, vendió su virginidad por $1.3 millones y, al mismo tiempo, consiguió marido.

La joven indonesia colocó una subasta en línea para ofrecer su virginidad al mejor postor, quien resultó ser un político de Tokio que, además, ha ofrecido casarse con la chica y mantenerla financieramente con 20,000 euros (unos 22,500 dólares) al mes.

El segundo mejor postor fue un magnate de los bienes raíces de Hong Kong, que ofreció un millón de euros (1.1 millones de dólares) y un actor de Mumbai fue el tercero, con 600,000 euros (unos 675,000 dólares).

A través del popular sitio Cinderella Escorts, Fela explicó que su familia no es millonaria, por lo que subastó su virginidad para ser independiente y comprar una casa a sus padres. “Además, no quiero perder mi virginidad con cualquier tipo que lo más probable es que me abandone después. Creo que hacer mucho dinero es la manera más inteligente de perderla”, señaló.

La chica tiene 21 años, mide 5.2 pies (1.60 metros), pesa 117 libras (53 kilos) y no es la primera joven cuya virginidad ha sido comprada por un político japonés. Hace unos días, se difundió el caso de otra joven por la que otro político de Tokio pagó $2.7 millones.