Como gotas de agua: Los hijos de famosos que son idénticos a sus padres

#happyinternationalwomensday #felizdiainternacionaldelamujer En este día tan especial quiero dedicarle unas palabras a las mujeres que tienen hijas… @lunaadkins3 me ha enseñado la importancia del buen ejemplo que tengo que darle no solo como madre si no también como mujer, esposa, amiga, hija etc. Entendí que soy su mejor maestra, su modelo a seguir, por esto me he dedicado a ser mi mejor versión para que cuando ella crezca sepa que lo más importante son los valores de una mujer, esos valores que la llevarán lejos en la vida. Le enseñaré a no conformarse y que siempre busque su felicidad. Que sea una mujer que despierte admiración pero sobre todo respeto. Si eres madre de una hija recuerda que tú eres su modelo a seguir, así que cuida lo qué haces, lo que dices y sobretodo cómo te comportas. Muéstrale la importancia de ser una gran esposa para que ella el día de mañana sea la mejor. Se tu mejor versión siempre!!! #momanddaughter #luna #babygirl pic by: @archangelphotostudio