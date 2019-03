¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?

La diabetes es una enfermedad demasiado frecuente. Alrededor de 30.3 millones de personas en Estados Unidos, es decir, el 9.4% de la población, tiene diabetes. Más de 1 de cada 4 personas no saben que tienen esta enfermedad crónica, que se produce cuando hay elevados niveles de azúcar (glucosa) en la sangre.

Si no se trata, la diabetes puede causar problemas graves de salud, como ataques cardíacos o accidente cerebrovascular (ACV), ceguera, problemas durante el embarazo e insuficiencia renal.

La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para que tengamos energía. Pero algunas veces, el cuerpo no produce suficiente, no produce nada de insulina, o no la usa adecuadamente, entonces la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células: esto es básicamente la diabetes.

Aprende a reconocerla

Hay que prestar atención a los signos que enumeramos a continuación, ya que a menudo la diabetes no se diagnostica porque muchos de sus síntomas parecen inofensivos, pero detectar la enfermedad a tiempo es vital para comenzar a tratarla lo antes posible.

Para empezar, debemos distinguir entre los 3 tipos más comunes de diabetes que existen: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional.

Los síntomas de la diabetes tipo 1 por lo general son más graves y pueden manifestarse de repente.

La diabetes tipo 2 puede ser asintomática al principio, pero los síntomas pueden comenzar a manifestarse lentamente con el paso del tiempo. Por eso, es probable que la persona no los note de inmediato.

Los signos y síntomas más comunes de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son:

Sentirse más cansado de lo habitual

Tener sed extrema

Orinar más de lo habitual

Presentar visión borrosa

Tener más hambre de lo habitual

Bajar de peso sin intención

Tener una cicatrización lenta de las heridas

Sequedad y picazón en la piel

Sensación de hormigueo en manos y pies

Más infecciones de lo habitual, tales como infecciones de las vías urinarias y candidiasis vaginal.

Conociendo cada tipo de diabetes

Diabetes tipo 1

Con la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que la producen. Las personas con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina todos los días para sobrevivir.

Diabetes tipo 2

Este es el tipo más común de diabetes. Se presenta cuando el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. Puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana edad y en los ancianos.

Diabetes gestacional

Afecta a algunas mujeres durante el embarazo. La mayoría de las veces, desaparece después de que nace el bebé.

Otros tipos de diabetes

Otros tipos menos comunes de esta enfermedad incluyen la diabetes monogénica, que es una forma hereditaria de diabetes y la diabetes relacionada con la fibrosis quística.

¿Quién tiene riesgo de sufrir de diabetes tipo 2, la más común?

Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 son las que tienen más de 45 años de edad, cuentan con antecedentes familiares de diabetes o tienen sobrepeso.

Además, no hacer ejercicio y padecer ciertos problemas de salud (como presión arterial alta) también afectan el riesgo de tener diabetes tipo 2. Y la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor si se tiene prediabetes o si se tuvo diabetes gestacional.

Fuentes consultadas: Oficina para la Salud de la Mujer en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., American Diabetes Association (ADA).

