Productos vintage que hoy podrían valer mucho dinero

Quizás tengas una pequeña fortuna guardada en tus cajas de recuerdos

Hace algunos años estos artículos bien podrían haber estado en la mayoría de las casas del país; y aunque eran muy comunes, ahora son tan raros de ver que muchos de ellos ya valen muchísimo más dinero. Lo mejor de todo, ¡es que quizás tengas algunas de estas cosas en tu casa!

Computadoras Apple

Quizás estén obsoletas, pero las computadoras Apple originales podrían valer mucho más que una nueva. Sólo para que te des una idea, una Apple 1 de 1976 se vendió por $355,000 dólares en 2017.

Otros modelos de la marca, como la Apple II y III, podrían venderse entre $1,000 y $2,500 dólares.

Figuras de acción

Si tienes algunos de tus juguetes de los años ochenta arrumbados en una caja, deberías de sacarlos, pues podrían ser muy valiosos. Sobre todo, si son figuras de acción de la serie de ‘He-Man and the Masters of the Universe’, ya que muchas piezas podrían valer desde cientos hasta miles de dólares.

Cartuchos de Atari

La empresa sacó del mercado el juego de E.T., mismo que enterró en el desierto de Nuevo México para deshacerse de ellos. Años después se lograron recuperar 881 cartuchos y se vendieron logrando acumular $107,000 dólares. Al igual que éste, hay otros juegos raros que se pueden vender en cientos de dólares.

Cómics de superhéroes

Ahora más que nunca los personajes de estas historietas están de moda gracias al montón de películas que han salido sobre ellos. Por eso, si de casualidad eres dueño del cómic original de algún héroe que aparezca en las películas, podrías tener una buena ganancia.

Por ejemplo, los cómics de Black Panther de los años setentas, ilustradas por Jack Kirby, ya pueden alcanzar precios de $50 dólares.

Como ves, muchas de los artículos más comunes de hace algunos años, ahora son verdaderas minas de oro. Así que busca entre tus cosas viejas, quizás encuentres algunas de ellas y ganes una buena cantidad de dólares.

