José Canseco no para: amenaza con publicar más secretos de supuestos amoríos de Alex Rodríguez y su ex

Rumores de supuestas infidelidades de A-Rod a JLo con la exesposa del cubano han sido noticia esta semana

El culebrón que puso en marcha esta semana de manera unilateral José Canseco, al afirmar que había comprobado de primera mano que su antigua esposa Jessica había estado manteniendo un idilio con Alex Rodríguez a espaldas de su ahora prometida Jennifer López, sigue adelante.

Ayer miércoles la propia Jessica recurrió a Twitter, un foro en el que no se prodiga demasiado a menudo, para asegurar que las acusaciones de su ex eran completamente falsas y aclarar que, aunque consideraba a A-Rod su amigo, hacía varios años que no se veían en persona y, en realidad, la última vez que se habían reunido ambos habían estado acompañados por sus respectivas parejas de entonces.

Por supuesto, Canseco -que también jugó para los New York Yankees durante su carrera en la liga profesional de beisbol, pero no al mismo tiempo que Rodríguez– no ha dejado escapar esa jugosa oportunidad para contraatacar y generar de paso más expectación acerca de la información que tendría en su poder.

“Has mentido para defender a ese pedazo de mier**. Jessica, te advertí que no abrieras esa caja de pandora. Ha llegado la hora del polígrafo y de contar la verdad”, ha insistido en una serie de tuits en los que ha instado una y otra vez a Alex a someterse a un detector de mentiras para demostrar su lealtad a la “Diva de El Bronx” y ha amenazado a su ex con hacer pública una historia muy impactante sobre su supuesto “affair”.

“Jessica me estás llamando mentiroso. Me has obligado a defenderme y a contar la verdad. Prepárate para la historia más impactante sobre ti y sobre Alex Rodriguez. La verdad duele, no des ahora la espalda o te escondas del polígrafo. Jennifer Lopez, he oído que eres buena persona y lamento que te hayas visto involucrada en todo esto, pero la verdad debe ser contada”, ha concluido.