Daniel Sarcos y Alessandra Villegas comparten primeras fotos de su bebé

Celebrando el mes #1 de #danielalejandrosarcosvillegas Siempre soñé con ser mamá y sin duda superó todas mis expectativas… Vamos por una vida juntos mi Churri! #teamohijo #mipedacitodecielo Gracias al súper equipo por captar este momento y hacerlo inolvidable! 100% recomendadas 🌙💫 📸 Photo: @habiaunavezunafoto_ 🎂 Cake/Torta: @iloluyando 👕Ropita personalizada: @caramelosdesign 🎈Globos: @loveofartbynk