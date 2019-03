Un médico explicó cómo y por qué ocurre

Hacer ejercicio es una actividad asociada con un estilo de vida saludable y con mejores condiciones físicas y mentales en los años venideros. Sin embargo, particularmente entre los hombres, el trabajo diario en el gimnasio puede tener un resultado contraproducente.

Un médico explicó al portal Fatherly el desastroso efecto del ejercicio en los genitales masculinos y señaló que desafortunadamente no hay nada qué hacer al respecto.

Como en muchos otros aspectos de salud, todo radica en la forma en que circula la sangre por el cuerpo. El doctor Richard Honaker, director médico de Your Doctors Online, explicó que al hacer ejercicio en el gimnasio o cualquier otra actividad física vigorosa, “el cuerpo envía sangre a los músculos y las articulaciones, lo que reduce la cantidad que se envía al pene y al escroto“.

Esta redistribución de la sangre provoca una reducción irremediable en el tamaño del pene y los testículos, por lo que los genitales masculinos lucirán más pequeños durante la rutina. La buena noticia es que se trata de un efecto temporal que pasará cuando se suspenda la actividad física y el cuerpo tenga tiempo de volver a distribuir la sangre de manera habitual.

Y si estás pensando suspender tu rutina diaria en el gimnasio para que tus genitales no se encojan temporalmente, debes saber que los expertos advierten que no hacer ejercicio puede ser aún peor para el miembro masculino. El urólogo Jamin Brahmbhatt explicó al mismo portal que no hacer ejercicio puede provocar que los hombres acumulen una almohadilla de grasa sobre sus penes que, además de lucir nada sexy provocará la sensación visual de que el pene es más pequeño. Y la única manera de eliminarla es haciendo ejercicio vigoroso.

Además, hacer ejercicio de manera regular tiene muchos más beneficios que un encogimiento temporal de los genitales. Entre otras cosas, la actividad física mejora la condición cardiovascular del cuerpo, algo que beneficia al corazón y a la circulación sanguínea; y entre más fuerte sea el corazón, más firmes serán las erecciones.