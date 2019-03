Si quieres cuidar tu corazón, come menos huevos, dicen los científicos

¿Te gusta el omelette y los huevos revueltos? Pues esta noticia no te va a gustar: un nuevo estudio de Northwestern Medicine, en EE.UU. halló que los adultos que comieron más huevos tuvieron un riesgo significativamente mayor de enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier causa.

Esta novedad tiene un gran impacto en la dieta estadounidenses, ya que el huevo es un ingrediente muy presente desde el comienzo del día. Por otro lado, vuelve a poner la atención en la cantidad, algo que quedó sin aclarar en las Pautas Dietéticas 2015-2020, donde ya no limitan la cantidad de colesterol en la dieta ni la cantidad de huevos que se pueden comer.

“El mensaje para llevar a casa es realmente sobre el colesterol, y los huevos son altos en colesterol, y específicamente las yemas” dijo la coautora del estudio Norrina Allen, de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. “Como parte de una dieta saludable, las personas necesitan consumir cantidades más bajas de colesterol. Las personas que consumen menos colesterol tienen un menor riesgo de enfermedad cardíaca” agregó.

La relación tormentosa entre los huevos y el colesterol es de larga data, y los resultados de los estudios se contradicen, creando confusión en el consumidor. La evidencia científica ha sido mixta desde hace décadas. Por eso, es importante aclarar en qué se basan estas nuevas afirmaciones. Las yemas de huevo son una de las fuentes más ricas de colesterol dietético entre todos los alimentos comúnmente consumidos. Un huevo grande tiene 186 miligramos de colesterol dietético en la yema.

Pero no es el único alimento rico en colesterol. Otros productos como la carne roja, la carne procesada y los productos lácteos con alto contenido de grasa (mantequilla o crema batida) también tienen un alto contenido de colesterol, dijo el autor principal, Dr. Wenze Zhong.

“Nuestro estudio mostró que si dos personas tenían exactamente el mismo plan de alimentación y la única diferencia en la dieta eran los huevos, entonces se podría medir directamente el efecto del consumo de huevos en la enfermedad cardíaca”, dijo Allen. “Encontramos que el colesterol, independientemente de la fuente, se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca”.

Datos del nuevo estudio

Se analizaron los datos de 29,615 adultos de diferentes razas y etnias de EE. UU. Los datos se extrajeron de 6 estudios donde los participantes recibieron un seguimiento de hasta 31 años. Se encontró que:

Comer 300 mg de colesterol en la dieta por día se asoció con un riesgo del 17% más alto de enfermedad e incidente cardiovascular y un riesgo del 18% mayor de muertes por todas las causas. El colesterol fue el factor de conducción independiente del consumo de grasas saturadas y otras grasas dietéticas.

Comer de 3 a 4 huevos por semana se asoció con un riesgo del 6% más alto de enfermedad cardiovascular y un riesgo del 8% más alto de muerte por cualquier causa.

Un adulto estadounidense consume un promedio de 300 ml por día de colesterol y come alrededor de 3 a 4 huevos por semana.

¿Debo dejar de comer huevos?

Según el estudio, las personas deben mantener un bajo consumo de colesterol en la dieta mediante la reducción de los alimentos ricos en colesterol, como los huevos y la carne roja.

Sin embargo, Zhong dijo que no debes desterrar completamente los huevos y otros alimentos ricos en colesterol, ya que los huevos y la carne roja son buenas fuentes de nutrientes importantes como los aminoácidos esenciales, el hierro y la colina. En su lugar, elige claras en lugar de huevos enteros o come huevos enteros con moderación. Y no los consumas fritos.

¿Cuánto debo consumir? Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) un huevo grande tiene aproximadamente 186 mg de colesterol, que se encuentra en la yema. Al decidir si incluir o no huevos en tu dieta, ten en cuenta los límites diarios recomendados para el colesterol en tus alimentos:

• Si estás sano, no consumas más de 300 mg de colesterol al día.

• Si tienes diabetes, colesterol alto o enfermedad cardíaca, limita la ingesta diaria de colesterol a no más de 200 mg por día.

Señales de alerta de un ataque cardíaco

Otros puntos de vista

El estudio más reciente que se contradice con el mencionado arriba es de 2018 y pertenece a la Escuela de Salud Pública en Beijing de la Universidad de Pekín, en China. Los científicos encontraron que los participantes que comieron hasta un huevo al día tuvieron un 26% menos de riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV) y se beneficiaron con un 12% menos de riesgo de cardiopatía isquémica.

Otro estudio publicado en 2016 en el American Journal of Clinical Nutrition, que siguió a 1,000 hombres durante unos 21 años, incluyendo algunos que portaban un gen que los hacía sensibles al colesterol, encontró que el consumo de huevos, hasta uno por día, no aumentó su riesgo de enfermedad de las arterias coronarias.

