Por qué las emociones negativas te pueden volver desconfiado

Es obvio que el mal humor puede afectar tus relaciones, pero el poder de las emociones negativas es más grande aún: puede acabar con tu capacidad de confiar en los demás. Todo se resume en que tus emociones negativas, sea cual sea su causa, aumentan tu desconfianza, dice un nuevo estudio.

Quedarte atrapado en el tráfico durante una hora, tener una cita y que la otra persona falte sin avisarte, pasarte varias noches sin dormir… Todas son situaciones que pueden causarte mal humor y también hacerte más desconfiado, hasta con aquellas personas que no tienen nada que ver con lo que te ha pasado. El desagrado que te generan esas situaciones son emociones “incidentales” y ocurren con más frecuencia de lo que crees.

Las emociones incidentales suprimen tu confianza.y la razón está en tu cerebro. El equipo que llevó a cabo la investigación, integrado por especialistas de la Universidad de Zurich (UZH) y la Universidad de Amsterdam (UvA), encontró una relación entre el afecto aversivo incidental y las redes cerebrales que apoyan la cognición social.

Con un método que consistió en amenazar a los participantes con shocks eléctricos desagradables y eventuales, descubrieron que estos confiaban significativamente menos cuando estaban ansiosos por recibir un shock. Esta respuesta ocurría aunque la amenaza no tenía nada que ver con su decisión de confiar.

“Los resultados muestran que las emociones negativas pueden impactar significativamente nuestras interacciones sociales, y específicamente cuánto confiamos en los demás”, explicaron en un comunicado los autores Jan Engelmann y Christian Ruff.

Esto podría explicar porque a veces no confías en alguien que no te ha hecho nada y que incluso te está diciendo la verdad. Tal vez si revisas dentro de ti mismo te darás cuenta de que recientemente has pasado por alguna situación que activó tus emociones incidentales y alteró tu capacidad de confiar.

Los especialistas también registraron las respuestas cerebrales y encontraron que una región que está muy implicada en comprender las creencias de los demás (la unión temporoparietal), fue suprimida significativamente durante las decisiones de confianza, cuando los participantes se sentían amenazados. En condiciones seguras, no se registró dicha supresión.

Los hallazgos, en opinión de los autores, indican que las emociones negativas pueden tener consecuencias importantes en la forma como abordas las interacciones sociales. Los resultados significan una advertencia: Las emociones negativas, incluso si son incidentales, pueden distorsionar la forma en que tomas decisiones sociales importantes.

