Sale de su natal Honduras a los 13 años y llega a Estados Unidos cinco años después

Desde tragedias, momentos complicados y otros no tanto, le han costado a José llegar a un país desde donde espera ayudar a su madre que dejó en su tierra natal.

Sentado en su recámara, José recuerda vivamente cuando se unió a la caravana rumbo a Estados Unidos en octubre del 2018. Su caminata fue de un mes y medio y en el trayecto no pudo evitar la tragedia de un amigo que lo acompañaba.

Al inicio de la travesía, en algunos lugares los inmigrantes recibían ‘aventones’ de algún vehículo de gente que vive en el área. José y un amigo lograron subir a un camión que iba lleno de personas.

Al principio todo parecía bien hasta que el cansancio les venció.

“Mi amigo se colgó del camión, se cansó y se soltó. El camión le paso encima y le estalló el brazo”, explica el joven inmigrante. En el momento del accidente, él no pudo bajar del camión para ayudar a su amigo y de eso se lamenta.

“Ósea que quedó vivo, pero su brazo –guarda silencio por unos segundos y reflexiona-. Ver caer a la raza se siente gacho”, subraya.

José tiene 18 años y desde los 13 salió de su natal San Pedro Sula, Honduras, huyendo de las pandillas que lo querían reclutar.

“Las pandillas me dijeron que si no hacía lo que ellos me decían que me iban a matar”, dijo José, quien prefirió no dar su apellido por temor a represalias.

Un amigo lo convenció para que huyeran y poco después se establecieron en Tapachula, Chiapas, un estado al sur de México.

“Al principio si me dio miedo, me tocó dormir en la calle, en el puente del ferrocarril”, recordó.

El panorama cambió un poco cuando logró conseguir un empleo en dicho estado.

Los próximos tres años José vivió en Chiapas donde trabajaba como cargador de camiones y rentaba un cuartito.

Pero el año pasado, recibió un mensaje de su hermana notificándole que una caravana estaba saliendo de Honduras hacia Estados Unidos.

En ese momento José pensó que esa era la oportunidad que él estaba buscando para emigrar al norte. En cuanto la vio pasar, no dudó en unirse.

“Yo me dije, es ahora o nunca. Solo llevaba mi mochila, mi ropa y una sábana porque hacía mucho frio”, recordó José.

Asegura que, pese a que el camino fue largo y complicado, él recibió muy buenas atenciones de muchos mexicanos que les daban comida y ropa en su trayecto.

En Estados Unidos

Ya en Tijuana, José dijo que las personas que ayudan a los inmigrantes lo enviaron a un albergue de menores de edad, puesto que entonces él tenía 17 años. En el albergue unos abogados le ayudaron a revisar su caso.

“El 16 de diciembre me llevaron a entregarme con inmigración. Éramos ocho menores, siete hombres y una mujer”, dijo José quien desconocía que pasaría después.

La bienvenida que recibió a su llegada a Estados Unidos no fue para nada grata, comenta. Además, José recuerda que tras ser aceptado por los agentes de inmigración lo llevaron a un centro de detención en Otay Mesa, en el Condado de San Diego.

Después de estar encerrado siete días en “la hielera”, como se les conoce a los centros de detención, fue enviado a Casa Libre, un albergue para menores de edad en el área de Westlake, cerca del centro de Los Ángeles.

Una vez instalado en Casa Libre, José fue inscrito a la escuela y ahora, hasta tiene una recamara para él solo.

En su tiempo libre le gusta leer versos de la biblia. Él dice que en ocasiones intenta estudiar, pero le es difícil cuando tiene muchas cosas en su cabeza para pensar.

“Me preocupa mi mamá, que mi Dios me la vaya a quitar… Me arrepiento de haber andado en cosas malas pero el hubiera ya no existe”, dice el joven con una mirada reflexiva.

Por el momento, José espera poder aprender inglés y eventualmente entrar a un colegio para ser mecánico.