Sospechoso de asesinar a capo de la mafia muestra mensajes pro Trump en la corte

El sujeto no tiene relación con el crimen organizado

El hombre acusado de matar al capo de la familia Gambino enseñó que es simpatizante del presidente Donald Trump durante su presentación en corte este lunes.

Anthony Comello, de 24 años, fue arrestado el sábado en Nueva Jersey por la muerte de Francesco “Franky Boy” Cali en Staten Island la semana pasada.

El momento que llamó la atención durante la audiencia en la corte de Toms River, en la que el sujeto aceptó su extradición a Nueva York, fue cuando levantó su mano izquierda. Comello tenía una serie de dibujos y palabras escritas con tinta. Acercamientos de las cámaras revelaron que los textos eran alusivos al eslogan Make America Great Again del presidente. Tenía escrito las frases “MAGA Forever”, “United We Stand MAGA” y “Patriots In Charge”.

¿Fue por amor?

Los textos añaden un elemento más al caso después de que se revelara que Comello no sería miembro de un grupo enemigo de los Gambino en el crimen organizado. De hecho, el principal móvil del asesinato que barajan las autoridades es que Cali se oponía a que Comello mantuviera relaciones con una de sus sobrinas.

La Policía trata de determinar si Comello actuó solo, según el jefe de detectives Dermot Shea.

La cadena ABC7 indicó, además, que el chófer de una camioneta azul, que se cree era Comello, condujo hasta la residencia de Cali, donde, tras detenerse, aceleró hacia atrás para chocar contra el todo terreno de Cali, para hacer que el líder mafioso saliera de casa.

Según fuentes citadas por la cadena, debido a la fuerza del impacto la placa de la matrícula del vehículo de Cali se desprendió.

Aparentemente, Cali no creyó que hubiera peligro porque habló con su asesino y le dio la mano, según recogieron cámaras de seguridad.

Incluso la víctima dio la espalda a su presunto asesino para colocar en su vehículo la matrícula caída, momento en el que se cree que Comello aprovechó para dispararle.

En la residencia familiar se encontraban la esposa y el hijo de Cali, agregó la cadena.