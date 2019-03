Vídeo: Frida Sofía no se queda callada, humilla a Silvia Pasquel y le envía un ácido mensajito a Michelle Salas

La hija de Alejandra Guzmán le dio un golpe bajo a la hija de Silvia Pinal al recordarle que ésta, Silvia Pasquel, se casó con el ex de su abuela...

“Para pelear se necesitan dos y yo aquí solo veo a una persona peleando. Así que yo espero que se reconcilie y que piense muchas cosas”, dijo Silvia Pasquel sobre el conflicto entre Frida Sofía y Michelle Salas.

La reacción de Frida, la hija de Alejandra Guzmán, no se hace esperar y así mandó a callar a su tía a través de las redes sociales. “Ya que muchas de mi familia viven en la luna o en una novela que no existe, hay que aclarar algunas cosas“, dijo Frida. Con toda ironía agregó: “Sí, se necesitan dos para pelearse. También se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela“, golpe bajo para Silvia Pasquel, quien se casó con el ex novio de Silvia Pinal, quien en su momento se distanció de su hija e incluso no asistió al enlace nupcial.

Pero Michelle Salas no se salvó y Frida también se le fue a la yugular: “También se necesitan dos huevos, un par, para contestar. Ajá Michellita esta es para ti… Ella no tiene tiempo de estar contestándome… Pero manda a Pasquel”. Ante la intervención de su tía, Frida es letal y le responde: “Oye Pasquel, güey, no te metas. Tú qué…“. A la hija de Luis Miguel también le dice: “Si no te quieres meter conmigo mi reina, pues no te metas conmigo, pero no metas cizaña en tus commentarios…”. Con esto último hace alusión a ciertas publicaciones que ha hecho Salas en donde le envía ciertos mensajes o indirectas a Frida Sofía.

“Me saca de onda que sean tan hipócritas”, dice en relación al cuidado que algunas presumen en relación a la salud de su abuela Silvia Pinal. Y le deja muy claro a toda su familia que pase lo que pase ella está dispuesta a defenderse y no tendrá ni pena ni temor para contar todo lo que sabe en relación a los famosos y escabrosos secretos de la dinastía Pinal, sí es que éstas deciden meterse con ella.

Por su parte Alejandra Guzmán no ha querido caer en este problema y afirma estar más pendiente de la salud de su mamá que de este pleito familiar.

