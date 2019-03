Hija de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, calienta Instagram presumiendo su ropa interior de encaje

La hija de la conductora peruana es muy diferente a su famosa madre

Laura Bozzo podría ser controversial en la televisión con su famoso “talk show”, pero en las redes sociales es su hija Alejandra de la Fuente quien causa polémica. La bella modelo presume si escultural cuerpo sin ningún temor provocando los suspiros de sus más de 320 mil fans en Instagram.

En una reciente publicación De la Fuente se mostró muy sensual luciendo su ropa interior de encaje que calentó las redes. Sus seguidores reaccionaron de manera positiva a la atrevida imagen.

“Wow, completamente perfecta, bella, sexy, sensual”, uno de sus tantos admiradores comentó. “La más hermosa”, otro de sus seguidores agregó. “Esta muchachita, la adora sencillamente por lo hermosa y lo que más me encanta es que no es creída. Ella se toma el esfuerzo y saca un poquito de su tiempo para contestarle a una, no como ciertos artistas que uno les echa flores y son más creídas”, expresó su sentir un fan.

Anteriormente la hija de la conductora peruano compartió una foto en donde sale montada en un elefante. La sexy modelo tenía un bikinazo negro que dejó poco a la imaginación.

“Diosa maravillosa”, comentó uno de sus seguidores. “Esta foto es bellísima y que bello paisaje y bonita figura sobre el elefante, sos muy preciosa mujer”, otro admirador agregó.