Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

La llegada de la primavera es la excusa perfecta para visitar los parques de la ciudad. Te damos algunas ideas para este fin de semana

Jueves 21

Danza moderna

La compañía de danza Philadanco – o Philadelphia Dance Company– se presentará como parte del programa de USC A Visions and Voices Signature, que tendrá lugar en el auditorio Bovard (3551 Trousdale Parkway, Los Angeles). De esta compañía, con base en Philadelphia, han egresado bailarines que han ido de gira con artistas como Beyoncé y Mariah Carey, y se han incorporado a grupos de renombre como el del Alvin Ailey. Fue fundada en 1970 por el bailarín Joan Myers Brown. 7:30 pm. Entrada gratuita; es necesario hacer reservación. Informes visionsandvoices.usc.edu.

Noche de bachata

Raulín Rodríguez, intérprete de éxitos como “Corazón con candado” y “Medicina de amor”, estará en la ciudad para ofrecer un concierto en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles). El artista, uno de los principales promotores de la bachata en República Dominicana, se ha resistido a modificar su estilo y ha preferido mantenerse en la línea más tradicional de este género. 9 pm. Boletos $40 a $225. Informes (213) 745-0162 y congaroom.com.

Viernes 22

Fiesta en el acuario

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach), llevará a cabo su ya tradicional Noche de Estrellas, evento en el que hay actividades para todos los miembros de la familia. Por ejemplo, habrá música en vivo que interpretarán grupos como Sonsoles y Conjunto Nueva Ola. También estará el DJ Quinto Sol y actuará Danza Azteca Cultural Ketzaliztli. Para los niños habrá actividades como búsqueda de tesoros educativos, teatro con títeres, talleres y la exhibición de un cortometraje acerca de la vaquita marina, un mamífero en peligro de extinción. Habrá comida y bebida a la venta. 6:30 a 10:30 pm. Boletos $14.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Concierto de reguetón

Tego Calderón, uno de los pioneros del reguetón, y además un respetado cantante del género, dará un concierto en Los Angeles en el club Vesos (6021 Hollywood Blvd., Los Angeles). Este evento también incluye siete escenarios y más 30 DJs que tocarán géneros como latin trap, hip hop y reggaetón. 9 pm. Boletos $20 a $25. Informes (800) 668-8080 y clubmaysan.com.

Sábado 23

Primavera en el Los Angeles Zoo

Para celebrar la llegada de la primavera, el Los Angeles Zoo (333 Zoo Dr., Los Angeles) realizará el Spring Fling, cinco semanas en las que se festejará el brote de las flores y los nacimientos de aves, abejas y mariposas. Habrá música en vivo, creación de manualidades, una Earth Expo, una cabina para fotos y actividades educativas. Todos los fines de semana del 23 al marzo al 28 de abril y también el viernes 19 de abril. Gratis con el pago de entrada al parque. Boletos $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Pijamada en el Skirball

En la Noah’s Ark After Dark: Pajama Party, los asistentes pueden recorrer esta parte del museo Skirball (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) en la prenda más cómoda: sus pijamas. Y si quieren, los adultos que los acompañen pueden vestir lo mismo. Esta exhibición permanente estará abierta por horas adicionales en las que cuales los niños podrán jugar con títeres, escuchar cuentos, cantar y hacer amigos. No se trata de quedarse a dormir, pero sí de visitar esta sala del museo por la noche. 5:30 a 9:30 pm. Boletos $35. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Danza folclórica

La compañía Sones de mi Tierra de USC celebrará la diversidad y la cultura mexicana con su primer espectáculo anual de baile que tendrá lugar en la USC Village (3301 S. Hoover St., Los Angeles). El show contará con un mariachi que tocará en vivo muchas de las canciones tradicionales mexicanas. También participa el grupo folclórico de la Universidad de California en Los Angeles y el de Loyola Marymount University. 3 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 740-2311 y uscvillage.com.

Domingo 24

Rock latino

La banda mexicana de rock El Haragán y Compañía nació en los años ochenta en Ciudad de México. Por su estilo diverso que incluye rock, rock pesado y blues, se convertido en una de las agrupaciones de culto más reconocidas de su país. Estará en Los Angeles para ofrecer un show en el club The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde tocará sus temas más conocidos, y para presentar su disco más reciente, “Raíces”. 8 pm. Boletos $40 a $50. Informes (213) 746-4287 y clubmayan.com.

Arte para niños

Mientas que armar cobijas se sigue viendo como una artesanía, aristas como Adia Millett y Faith Ringgold continúan dando a esta tradición un toque distinto que bien puede ser considerado arte. Millett, de quien se muestra “Adia Millett: Breaking Patterns”, en el California African American Museum (600 State Dr., Los Angeles), estará dando demostraciones de su arte. Y en el marco de esta muesta se efectuará Patchwork Art, una actividad en la que puede participar toda la familia y que consiste en armar obras de arte como las de las tradicionales cobijas. 2 a 4 pm. Entrada gratis. Es necesario hacer reservación. Informes (800) 266-6883 y caamuseum.org.

Lunes 25

Recorrido por Boyle Heights

Este no es recorrido cualquiera. El Boyle Heights Walking Ghost Tour que organiza el historiador y organizador comunitario, Shmuel Gonzales, en colaboración con la directora de teatro, Josefina López, es un tour que cuenta historias de fantasmas espeluznantes. El evento dura dos horas, y en ese lapso los presentadores hablarán de lugares como el Hollenbeck Park, el Jewish Orphan y el Cementerio Green, sitios que se visitarán. Al terminar el recorrido se invita a los asistentes a participar en la sesión de preguntas y respuestas con los organizadores. Comienza a las 6 pm y parte del Restaurant and Cantina, (1842 E. 1st Street). Boletos $25. Informes casa0101.org.