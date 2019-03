“El Mencho” del CJNG llama “traidores” y “mugrosos ladrones” a Caballeros Templarios en supuesto comunicado

"Esta es mi tierra y les voy a pelear así me toque morir por ella", indica el mensaje que se le atribuye a Nemesio Oseguera Cervantes

Un supuesto comunicado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) circula desde este miércoles en redes sociales.

En el mensaje, el también llamado “Señor de los Gallos” tilda de “traidores” a Los Caballeros Templarios por, supuestamente, no respetar los acuerdos a los que habían llegado con su organización.

Según se argumenta en el comunicado que se le atribuye a El Mencho, ambos grupos habían aceptado una tregua en Michoacán.

El pacto consistió en que el CJNG apoyó con dinero y armas al otro grupo con la condición que dejaran de robar, secuestrar y extorsionar a la población civil, cosa que no hicieron.

El Mencho le pide a los residentes a que no crean en los Templarios, a los que cataloga de “traidores” y “mugrosos ladrones”

“Esta es mi tierra y les voy a pelear así me toque morir por ella”, agrega el narco.

A continuación el texto completo según citado por narcoviolencia.mx:

“Saludos, pueblo de Michoacán; en especial, familiares, amigos y a todo mi pueblo de Tierra Caliente donde tiré mi ombligo, reciban un fuerte abrazo. Los Caballeros Templarios no cumplieron el acuerdo y resultaron traidores. Hicimos una tregua y los apoyé con dinero y armas, con toda la voluntad y buena fe por el bien de Michoacán. La única condición era que dejaran de robar, de meterse con empresarios, dejar la extorsión, las cuotas, no meterse con ayuntamientos, no molestar al trabajador; no cumplieron y siguen perdonando ladrones y secuestradores, pidiendo dinero, robando autos y destrozando la economía del Estado”.

“Le pido a mi pueblo de Michoacán que no crean en sus mentiras y enredos, son los mismos de siempre, no cambian, traen escuela de mugrosos ladrones. Les pido, por favor, a autoridades civiles y militares, taxistas, a jóvenes, a ciudadanía en general, no apoyarlos. Esta es mi tierra y les voy a pelear así me toque morir por ella. Y al gallito le voy enseñar quien es el señor de los gallos”.

“

“Y tu Rigo Díaz que mandaste pedir la tregua y resultaste un perro traidor, amasisate por qué ahí les voy. Quieren guerra, pues ahora van a saber los que es vivir una. Y al pueblo le digo que no permito los robos ni extorsiones, ni que mis comandantes pidan apoyos (dinero) para la guerra, y, si alguno de mis comandantes lo hace, háganmelo saber, por favor. Miedo no hay y billete me sobra.

Atentamente, “El Gallero”.

Ni las autoridades federales ni las estatales se han expresado sobre el supuesto mensaje de Oseguera Cervantes.