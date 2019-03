¿Kellyanne Conway es más leal a Trump que a su esposo George?

La asesora habla de los supuestos padecimientos mentales del presidente

George Conway, esposo de la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, ha atacado repetidas veces al presidente Donald Trump, pero recientemente rebasó sus propios límites al acusar que el mandatario padece dos trastornos mentales.

El presidente Trump ha criticado a Conway, a quien ha llamado “un perdor” y celoso del trabajo que su esposa hace en la Administración federal.

En tanto, la asesora Conway dijo que las afirmaciones de su esposo son falsas, además de reconocer que él quisiera que ella “renunciara”, a diferencia del mandatario republicano, quien la ha defendido y llamado a su cónyuge “un perdedor” y “un loco”.

“Él (el presidente Trump) me protege y eso es lo que la gente realmente debería alejarnos de esto”, dijo Conway en una entrevista en Fox Business Network. “No me pide que elija entre mi matrimonio y mi trabajo. El presidente nunca me ha hecho sentir así”.

Agregó que los ataques de su esposo hayan aumentado, ya que él es una persona “privada”.

“Es inusual para George, que la gente conoce como una persona muy privada, que realmente no ha intervenido en muchos asuntos (públicos)”, dijo.

Conway había sido considerado para ocupar una posición en el Departamento de Justicia, pero supuestamente retiró su consideración en 2017, aunque en la Administración Trump se afirma que ni siquiera fue contemplado.