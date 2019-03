Todo listo para Teletón USA: Alejandra Espinoza y Raúl González te dan un adelanto

"Teletón USA le da la oportunidad a todos los que trabajamos en él y a Univision como cadena de establecer esa conexión con la humanidad, por eso el slogan de 'Estamos Unidos Más Que Nunca'", Raúl González

Este próximo viernes 22 de marzo, desde las 10/9 Pm Centro y durante 27 horas, Univision y los talentos de la cadena y muchos artistas, se vuelven a poner la camiseta de la solidaridad, el amor y el sueño de una infancia sana y feliz, para darle inicio a la séptima edición de Teletón USA.

La meta es poder superar los 8,051,810 más 1 dólar para poder seguir atendiendo a los 500 pacientes que están en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), de San Antonio, Texas, darle posibilidad a los 1,400 que están en espera de poder ser atendidos, y además incentivar a que el público forme parte del reciente programa ‘Padrino Teletón’, y el sueño de construir más CRIT.

Justamente hablamos con los voceros de la nueva iniciativa, Alejandra Espinoza y Raúl González, quienes además será dos de los presentadores, nuevamente, de Teletón USA. Ellos nos adelantaron lo que pasará, nos confesaron lo que sienten de ser parte de esta gran causa, y nos dieron detalles de lo que significa ser, como ellos, un Padrino Teletón.

Pregunta: Séptimo Teletón USA, ¿cómo se preparan para estar nuevamente intentando tocar los corazones del público?

Alejandra Espinoza: Para mí es un honor formar parte de Teletón, es un placer, no hay ni siquiera que preguntarme si quiero estar… Sí considero que es una responsabilidad muy grande, el peso cae sobre nosotros, que estamos frente a las cámaras, para hacerle ver a la gente porqué es tan importante donar, formar parte de esta causa…. Me encomiendo mucho a Dios, le pido que me de las palabras correctas para llegar a las personas de la manera correcta, que me permita hacerles entender que Teletón es algo muy bonito, que cambia vidas de verdad, que ayuda a los niños a tener una mejor calidad de vida.

Raúl González: Para mí Teletón es lo máximo, mi programa favorito, el que he hecho en muchos años desde que se hizo la primera edición en el 2012. Tener la bendición de que Univision y Fundación Teletón me permitan ser parte, junto a todo este equipo, es un regalo muy hermoso… Son 27 horas de transmisión ininterrumpidas, estamos trabajando muy duro, no hemos parado. Esto es darle la esperanza a un niño que no caminaba, no podía tomar su alimento él mismo, que un niño pueda ir al baño él solo, y esto se puede hacer gracias a la generosidad, la gentileza, la compasión de las personas que están viendo el espectáculo por Univision, desde el viernes a las 10/9 PM Centro y el sábado, como dicen los cubanos: “Hasta que se seque el malecón”.

P: A lo largo de los años han visto niños cambiar su vida, caminar, valerse por si mismos, ¿qué sienten ustedes como personas, y como profesionales cuando ven el cambio con sus propios ojos?

R.G.: Gratitud, emoción… Es algo que lo viví en San Antonio, cuando estuve recientemente en el CRIT, y no lo puedes creer, te das cuenta del trabajo que se ha hecho, que rinde sus frutos las donaciones, la palabra exacta de que se ha cumplido por lo que hemos venido trabajando.

A.E.: Exacto, es el momento donde nos damos cuenta de que cuando el trabajo es en equipo se pueden lograr grandes cosas: nosotros, los técnicos, productores, la gente donando… Construimos un CRIT, estamos logrando rehabilitar a 500 niños, y quisiéramos que fueran muchos más, el sueño de Univision y Teletón USA es tener más centro para poder ayudar a más niños.

R.G.: Ahora hay 500 niños pero hay 1,400 más que están en espera, por eso es tan importante donar. Este Teletón es para mantener el que tenemos, pero se necesitan más CRIT a lo largo y ancho de la nación, y por eso es que estamos más allá del espectáculo, apoyando ese programa que se acaba de crear.

A.E.: Que se llama ‘Padrino Teletón USA’. Con 83 centavos al día, 25 dólares al mes, puedes apadrinar a un niño, ayudar a una familia para que su hijo tenga una mayor calidad de vida. Ese dinero nos los gastamos en cosas tontas quizás, en ese caso podemos cambiar una vida. Es simple, se va a www.teletonusa.org ahí haces tu donativo mensualmente, y recibes en tu casa detalles del niño a quien estás apoyando, cartas, información de su rehabilitación de parte de la familia… Es una manera un poquito más amplia de apoyar, además del 22 y 23 de marzo.

P: ¿Cómo funciona el programa de apadrinar a un niño?

R.G.: Son 25 dólares y estás apadrinando a un niño del cual recibes todo el tiempo información y va 100% a sus terapias. Creo que eso es maravilloso porque es un compromiso de corazón y le da mucha esperanza a la familia… En el CRIT es impresionante lo que se vive, está la más alta tecnología, ves a los niños con su familia, no solamente niños de origen hispanos, hay anglos. Está el lugar de la piscina, le dan terapia de lenguaje, de movimiento, ayuda psicológica para los padres. Se te parte el alma cuando ves todo el esfuerzo que hace un papá, una mamá, que a veces tiene que dejar de trabajar para poder encargarse de su hijo, entender que en este país los seguros no cubren todas esas terapias de las que necesita el niño, hay que comprometerse con esto y ayudar.

P: ¿Qué significa para ustedes ser los voceros de ‘Padrino Teletón USA’ porque es una causa muy bonita y que aman, pero es una responsabilidad?

A.E.: Lo que nosotros queremos es llegarle de la forma más correcta a la gente, porque falta mucho por hacer, tenemos que juntar el dinero para poder costear el que tenemos, pero queremos más CRIT.

R.G.: Es muy hermoso, yo no soy talento de Univision, no formo parte de la cadena, y el hecho de que me llamen y me inviten para mí tiene una connotación muy especial, es un honor. La palabra servir es tan importante, cuando tú dejas de pensar en ti para pensar en los demás sales de tu depresión, de tus angustias, de tus incertidumbres, de tus inseguridades, te sientes útil. Yo siempre hablo de los ‘siones’ de la vida y todo el mundo lo lee en las entrevistas, es que tenemos una responsabilidad muy grande como comunicadores… Pasión, profesión, misión.

Pasión, porque todos los que estamos aquí amamos esto, se convierte en nuestra profesión, pero además de eso no debe quedar hasta ahí, ni en el reconocimiento de la gente, el ego, la foto, el programa nuevo, la temporada, también tenemos que dejar una misión, un legado. Eso le hace falta a la televisión hoy en día, las cosas pasan muy rápido, el mundo digital, y yo me pregunto: los valores, las emociones, la humanidad qué, y creo que Teletón USA le da la oportunidad a todos los que trabajamos en él y a Univision como cadena de establecer esa conexión con la humanidad, por eso el slogan de ‘Estamos Unidos Más Que Nunca’, es la bandera que todos debemos izar, y todo el mundo debe decir ‘presente’ por esos niños.

P: ‘Estamos Unidos Más Que Nunca’ es un sueño, pero a veces es difícil de lograr, ¿cuáles son los inconvenientes con los que se encuentran?

R.G.: Hay situaciones económicas que están presentes, la economía de la nación, recesión, sin duda alguna lo que intentamos, a través de las historias, es reflejar que cumplimos lo que prometemos. Nosotros hacemos un esfuerzo, por eso los incentivamos de la manera que lo hacemos, los invitamos a que se acerquen a la causa como nos hemos acercado nosotros.

A.E.: Mucha gente no cree, a veces no cree que con el dinero que aportan van a cambiar una vida, esperamos que lo haga alguien más para meter la mano en el bolsillo y apoyar y hacerlo. Creo que han pasado muchas cosas en el mundo, la gente simplemente no creen que es posible que exista una causa. Muchos me escriben en las redes sociales, “no, eso no sirve”, “no, el dinero no va para tal lado”… Yo les digo que se den la oportunidad de ver un caso, porque la gente muchas veces habla por lo que escucha y no por lo que ve, que vean cómo le han cambiado la vida a una sola persona, y después vienes y me peleas.

Las puertas del CRIT, de San Antonio, están abiertas para cualquier persona que quiera ir a ver, pueden entrar… Y el día que vayan y vean cómo le cambian la vida al niño y su familia, se van a convertir en padrinos Teletón por el resto de sus vidas. Una de las cosas que le digo a mis sobrinos y que le inculco a mi hijo, es que nunca hagan algo esperando recibir algo a cambio, hazlo porque quieres, porque tu alma te lo está dictando, es tener fe que tu dinero va a ir al lugar correcto.

R.G.: Si creen en la ley de la siembra y la cosecha, si quieren darse un bálsamo bonito en su alma y su corazón, si creen en la causa y el efecto, que se pongan la mano en el corazón y donen, que si tienen un techo donde vivir, hijos sanos, que comer, una manera de darle gracias a Dios y a la vida es ayudando a quienes lo necesitan, conviértase en un Padrino Teletón, la sonrisa de un niño, su felicidad y la de su familia será una de las recompensas más grandes.