Frida Sofía estalla. Fuerte y claro le dice a Sylvia Pasquel: “No me voy a callar”

#ComunicadoOficial de @sylviapasqueloficial Por medio de este comunicado quiero hacer una única declaración que va dirigida a mis amigos, a mis seguidores y a todos los medios de comunicación. . En primer lugar, quiero agradecerles a todos de verdad, desde lo más profundo de mi corazón haber estado al pendiente de la salud de mi madre y del bienestar de mi familia. Lo valoro muchísimo. . Estoy consciente que pertenezco a una familia pública que es conocida, no nada más en México, sino en otros países donde han podido apreciar nuestro trabajo. . Hemos estado muchas veces expuestos a compartir con ustedes los momentos importantes de nuestra vida y pues también los momentos difíciles; sin embargo, quiero expresarles que como cualquier familia tenemos nuestras diferencias y nos pasan cosas, lo más importante creo es dejar un legado de amor en cada uno de nosotros. . Hay temas que vamos a poder compartir con ustedes, pero hay otros temas que creo deben tratarse en la intimidad de nuestra familia. . Por mi parte quiero decirles que me siento muy orgullosa de pertenecer a una familia de artistas y decirles también que amo y que valoro y respeto a cada uno de los miembros de mi familia. . Yo nunca he hablado mal de mi familia y no voy a empezar a hacerlo ahora. . Siendo la primogénita y siguiendo el ejemplo que me dio mi madre, he aprendido a ser agradecida y a ser empática con mis amigos, con mi familia, con mi trabajo, con mis fans, con mi público y con los medios de comunicación. . Así es que quiero agradecer su atención quiero darles un abrazo muy fuerte y desearles lo mejor, hasta pronto. . Sylvia Pasquel.🙏🏻