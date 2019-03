Julián Gil sobre su hijo Matías: “No puedes extrañar algo que nunca has tenido”

Entra y miras las duras confesiones que le hizo a Lourdes Stephen

A menos de un mes de que se cancelaran definitivamente las visitas de Julián Gil con el menor de sus tres hijos, Matías, el actor, presentador y empresario hizo una confesión que calificó de dolorosa pero real sobre el pequeño: que le gustaría extrañarlo más.

Invitado al canal de Youtube de Lourdes Stephen, donde la periodista dominicana le hace entrevista a otros famosos, Julián Gil contó de sus empresas, confesó que su corazoncito está ocupado, y habló de su no relación con Matías, el niño que tuvo con Marjorie De Sousa, con quien, prácticamente desde su nacimiento, están con pleitos por la manutención, las visitas y la custodia.

Al preguntarle Lourdes si extrañaba al pequeño, al que vio muy contadas veces -recordemos que la última fue en agosto del año pasado en medio de un escándalo-, Gil respondió lo siguiente:

“Me gustaría extrañarlo más, pero tú no puedes extrañar algo que no tienes y que nunca has tenido, me encantaría extrañarlo mucho más… Suena duro, pero es la verdad”.

Visiblemente sorprendida, Lourdes le preguntó: ¿Tu nunca has conectado con él?

“¡Si no han dejado!… No me han dejado un solo día de mi vida con él solo”, le contestó Julián Gil con un dejo de tristeza.

El actor de ‘Amar Sin Ley’ le aseguró a Stephen que él ya hizo y dijo todo lo que tenía que hacer y decir, que está resignado a que cuando su hijo esté más grande y tenga más consciencia pueda volver a verlo.

Mientras tanto, Gil le confesó a Lourdes que, después de dos años sin nadie en su vida, está intentando rehacerla con una mujer que está conociendo y con la que siente que, hasta podría casarse y tener, eventualmente, otro hijo.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: