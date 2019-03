El Dasa cuenta su experiencia de estar en una silla de ruedas

Entra y escucha lo que tiene para decirte

Como cada año El Dasa dice “presente” a la hora de participar en Teletón USA, esta vez es aun más especial para él, pues está en la cuenta regresiva de ser por primera vez papá, y su sensibilidad y nivel de consciencia es aun superior.

Pero más allá de lo que a ese nivel le produce, en entrevista exclusiva, El Dasa comparte una impactante experiencia que vivió, la última vez que visitó el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en San Antonio, Texas, cuando el director lo invitó a estar moviéndose en una silla de ruedas por una hora.

“Me subió en una silla de ruedas, él en una y yo en otra. Y anduvimos como una hora para que yo sintiera lo que es. Él andaba en una silla de 5 mil dólares y yo en una de 200, y luego me la cambió, es otro mundo. Eso no lo entendemos nosotros, para un niño es como si le dieras un carro que sirve y uno que no sirve… Todo tiene un porqué en Teletón, uno en la tele ve la historia y ya, pero cuando vas te das cuenta que es una maquina que no para, que esta 365 días produciendo alegría para los niños, para su familia”, comparte muy sensibilizado.

Por eso para El Dasa es importante que la gente crea, les crea, que vean, que sensibilicen y donen en www.teletonusa.org y cambien una vida.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA:

