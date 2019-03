Hostile Planet (Planeta Hostil): National Geographic viaje a los ambientes más extremos de la Tierra

La Tierra ha cambiado más en los últimos 40 años que en los 65 millones de años anteriores. Esta serie dirigida por el mexicano Guillermo Navarro muestra cómo los animales se han tenido que adaptar a una nueva realidad

Ya sea en los reportajes de su revista o en sus documentales, National Geographic es sinónimo de aventura. Siempre buscando los límites de lo humano y los confines de lo natural, Nat Geo se dispone a estrenar Hostile Planet (Planeta Hostil), una serie de seis capítulos que recorre los medio ambientes más extremos del planeta, desde selvas y desiertos, hasta profundidas marinas y montañas, que se estrena el 1 de abril a las 9 pm.

Las imágenes componen una experiencia cinemática única, una inmersión en parajes únicos que conllevó el trabajo de 245 personas en los siete continentes durante más de 1,300 días de filmación y 1,800 horas de material grabado con equipos de todo tipo, incluidos drones, cámaras remotas y de alta velocidad.

Loading the player...

Aunque la serie está presentada por el aventurero británico Bear Grylls, los auténticos protagonistas son los animales, ya que cada secuencia trata de contar una historia, como explica Guillermo Navarro, uno de los responsables de la serie, ganador de un premio Óscar a Mejor Fotografía por ‘El Laberinto del Fauno’.

“Yo empecé haciendo documentales en mi carrera y creo que parte del éxito que tuve en la parte dramática es que pude traer elementos de la realidad”, explica el cineasta mexicano. “Cuando vi esta oportunidad me pareció genial poder cerrar el círculo y poder traer elementos del drama al documental”.

“Ése fue mi rol aquí: contar las historias visualmente, bajar la cuota de la narración en off. Antes en las películas de Historia Natural el narrador era lo más importante. Él te llevaba de la mano, te contaba y explicaba todo lo que estabas viendo”, explica el colaborador habitual de Guillermo del Toro. “Yo tomé la oportunidad para robarle el espacio a la palabra escrita y traer el lenguaje cinematográfico”.

La serie parte de la premisa de que, aunque la Tierra siempre ha sido un planeta hostil, se ha vuelto mucho más difícil para la vida animal en los últimos 40 años, cuando ha cambiado más que en los 65 millones de años anteriores. Los animales se tienen que adaptar a nuevos ambientes, evitar nuevos depredadores, diferentes condiciones climáticas y competencia por los escasos recursos. ‘Hostile Planet’ narra esas historias donde solo hay dos opciones: adaptarse o morir.

“La cámara ahora está donde debe estar para contar una historia y no simplemente observando desde la distancia. Es una experiencia donde tú puedes estar con ellos”, apunta Navarro. “Aquí no tengo actores, aquí no te obedecen. Tienes que encontrar la manera de encontrar las imágenes para montar una secuencia y tener un arco emocional con los animales, no sólo fotografiarlos a la distancia. Eso se logró muy bien en esta serie”.

Navarro destaca la “alucinante” suerte que tuvieron de filmar “cosas que nadie había podido filmar antes”, como una secuencia con el leopardo de las nieves en el Himalaya.

“Cuando tú vas a hacer estas películas tienes la esperanza de que van a encontrar las imágenes. Puedes estar tres semanas listo para filmarlo y no pasa nada”, dice Navarro, que menciona también el “increíble” viaje al mar de una tortuga que nace en la arena.

“Sólo un 10% de las tortugas llegan al mar, se las comen todas antes, y éste es un personaje que está desafiando su destino y llega”.