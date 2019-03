Jornaleros de Los Ángeles en alerta

Policía busca a un grupo de ladrones que promete 'empleo' a jardineros y trabajadores latinos de la construcción y luego los asalta con pistola en mano

Aparte de las múltiples violaciones a las leyes laborales cometidas en su contra y de ser víctimas de patrones inescrupulosos, ahora los jornaleros y trabajadores de la construcción tienen que extremar precauciones para conservar su integridad física, a causa de una serie de atracos perpetrados en su contra.

Desde enero al presente, en las ciudades de Panorama City y North Hills —del Valle de San Fernando— se han reportado una serie de robos a esta comunidad que se dan entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m., según indicó ayer en un comunicado el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Se agregó que el grupo de asaltantes aborda a los trabajadores afuera de casas de cambio de cheques o a la salida de bancos y se les pide ayuda para mudanza.

Los ladrones les ofrecen trabajo y cuando hay acuerdo en el precio, indicó el LAPD, los jornaleros suben a las camionetas pickup, los llevan a zonas desconocidas y les roban a punta de pistola.

Expuestos al peligro

“A un compañero le acaban de robar casi 2,000 dólares”, dijo César García, un jardinero originario de Puebla, México. “Pero, de hecho, tengo muchos amigos a quienes les han robado antes”.

El hombre, de 33 años de edad residente de Panorama City, dijo que “gracias a Dios” a él no le ha sucedido nada” recientemente, aunque en 2017 le robaron una sopladora de aire y un serrucho de su camioneta que estaba estacionada frente a la casa donde cortaba el pasto.

“En cuestión de segundos desapareció mi herramienta de trabajo” subrayó. “Ahora, que si alguien viene y me quiere robar a punta de pistola, pues le entrego lo que quiera; yo no voy a arriesgar mi vida”.

Detectives del LAPD en la División Mission están buscando información sobre los ladrones, quienes después de cometer sus fechorías abandonan a sus víctimas en lugares despoblados.

La serie de robos comenzó en enero y el incidente más reciente le ocurrió esta semana a Aroldo Palma, un jornalero de origen mexicano, a quien el supuesto empleador que lo contrataría le ofreció 40 dólares para subir un mueble.

Dijo que ya en el interior del auto del supuesto empleador, éste le preguntó si tenía cambio de un billete de 100 dólares; Palma abrió su cartera y en ese mismo instante el asaltante le mostró la pistola. Al final le robaron todo lo que traía, casi 2,000 dólares en efectivo.

La policía ha descrito a uno de los sospechosos como un hombre latino de aproximadamente 40 años de edad, con cabello y ojos café. Se cree que mide unos 5.6 o 6 pies de altura y pesa cerca de 240 a 300 libras.

Este viernes, frente a las instalaciones de Home Depot sobre el bulevar Van Nuys y la calle Arminta —donde a diario se reúnen decenas de jardineros y trabajadores de la construcción para ofrecer sus servicios al mejor postor— las autoridades policiacas realizaban rondines esporádicos y, de hecho, estacionaron una unidad móvil del LAPD en la zona comercial.

“Aquí nos cuidamos unos a otros”, expresó Luis Santos, propietario de una camioneta que utiliza para acarrear material de demolición y limpieza de garajes. “Y ante esto que está pasando, claro que hay que tomar precauciones”.

Santos declaró a La Opinión que hace dos años conoció a un jornalero de Guatemala que se lo llevaron a trabajar pero que tuvo problemas con la persona que lo contrató y que le propinaron un balazo en el pie.

“Ese chavalo ya nunca más regreso”, dijo. “Eso ocurrió en North Hollywood, por las calles Laurel Canyon y el bulevar Roscoe”.

Además de estos y muchos otros peligros, los trabajadores están alertas con los automóviles y camionetas que llegan a ofrecerles trabajo, pero que no traen placas.

“Por seguridad, yo me voy en propio automóvil cuando me ofrecen una chamba”, expresó Jesús Bernal, dueño del JB Handyman y quien tiene ocho años buscando el pan de cada día frente al Home Depot de Panorama City.

“A veces, hay clientes que quieren pagar lo que ellos quieren, ‘coyotean’ [quieren pasarse de listos] en el trabajo y no cumplen lo que se había acordado antes, pero en mi caso, si no hay arreglo pues me regreso”.

Los robos a los jornaleros en Panorama City y North Hills han ocurrido durante la tarde cuando generalmente cierran las casas de cambio de cheques.

Es por ello, que las autoridades sospechan que los ladrones se encuentran vigilando a sus presuntas víctimas con tiempo de antelación al atraco.

Henry Anaya, un jornalero de 37 años de edad, oriundo de Tegucigalpa, Honduras, dijo que no es extraño el peligro para él ni para sus demás compañeros.

“Aparte de todo, los patrones lo ofenden a uno y hasta a veces lo quieren golpear porque no quieren pagarnos lo justo de nuestro trabajo”, dijo.

“A veces nos tenemos que quedar callados porque de inmediato lo amenazan a uno con llamar a la policía o la migra”.

Reportar los crímenes

Frente a esto, la agente Rosario Cervantes, del Departamento de Policía de Los Ángeles, precisó que cualquier persona que sea víctima de fraude o de un asalto, como el ocurrido a Aroldo Palma, debería reportarse, sin temor a ningún tipo de consecuencias.

“Nosotros investigamos crímenes, no el estatus de inmigración [de las personas]”, dijo la agente

Cervantes.

Y, en vista de que hasta el momento no se ha efectuado ningún arresto, cualquier persona que tenga información sobre el robo a mano armada del jornalero, puedes llamar de forma anónima a los detectives al 1(818) 838-9895.

Durante el fin de semana, las llamadas deben dirigirse al 1(877) 527-3247 o al 1(800) 222-8477.

Cansado del robo de salario dejó de ser jornalero

Raúl Cruz, un trabajador hondureño en el ramo de la construcción dice que la necesidad es la que lleva a muchos latinos a aceptar trabajos donde la única opción es la explotación.

“Yo dejé ser trabajar por jornada cuando me encontré con un buen patrón”, dice.

“En un buen mes puedo ganar hasta 5,000 dólares porque estudié, me preparé y obtuve m licencia para instalar rociadores contra incendios en departamentos”.

Pero antes de lograr la estabilidad económica para él y sus dos hijos, como la mayoría de los jornaleros también fue víctima de empleadores inescrupulosos.

“Hubo uno que hace años me hizo trabajar como burro y me quedó debiendo más de 2,000 dólares; a todo mundo le debía y nunca le pago a nadie”, dijo. “Nadie supo para donde huyó”.

Consejos para evitar riesgos

La agente Rosario Cervantes, dijo a La Opinión que los jardineros o trabajadores de la construcción que algunos consejos para proteger su seguridad e integridad física serían: