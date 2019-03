Seguidores de Sanders consideran que el gran reto del candidato será el DNC y no Trump 

Algunos jóvenes indicaron que si se permiten las elecciones justas dentro del partido demócrata la victoria del senador de Vermont será cuestión de tiempo

Durante el mitin que se realizó ayer en la tarde en el Grand Park del centro de Los Ángeles, donde más de 12 mil personas se reunieron para darle la bienvenida a Bernie Sanders, candidato demócrata a la presidencia, un gran número de seguidores dijeron temer más en el Comité Nacional Demócrata (DNC) que al mismo Donald Trump.

Ellos aseguran que, en el 2016, Sanders hubiera vencido a Trump, pero debido a las ‘trampas y fraude’ que se hizo por parte del DNC para evitar que el senador de Vermont recibiera la nominación, no se pudo ganar.

Algunos están seguros que si el DNC permite unas elecciones justas dentro del mismo partido, entonces la victoria será solo cuestión de tiempo, pero si empiezan a manipular la contienda a favor de un candidato, entonces algunos dudaron que el candidato presidencial pudiera ganar la nominación demócrata.

“Yo vengo a escucharlo porque me gusta lo que dice, tiene sentido y es bueno para todos”, expresó Sasha, de unos 24 años. “Pero no creo que vaya a ganar. El problema es que sus valores no son los valores de los Estados Unidos. Aquí lo que más les interesa es el valor del dinero, no de la gente”.

“En cualquier otro país industrializado tienen seguro médico y educación gratis, pero aquí mucha gente considera estos temas extremistas, cuando en realidad no lo son, son derechos que todos los seres humanos deberían de tener, pero por alguna razón hay gente que no lo considera así”, agregó la joven, residente de Los Ángeles, y considerada 100% seguidora de Bernie.

Roxitte Villegas, enfermera que durmió tres horas para poder escuchar a Sanders, explicó que se siente emocionada y confiada en que en esta ocasión el partido demócrata si deje llegar a su candidato.

“Es la mejor opción”, expresó Villegas. “Espero que en esta ocasión si lo dejen llegar”.

Kumar, joven de unos 25 años, dijo que el Comité Nacional Demócrata será el reto más grande de Sanders porque ya está comprobado que el DNC hizo todo lo posible para eliminar a Sanders en el 2016 y lo mismo podrá hacer en esta ocasión; sin embargo, confía en el apoyo de la gente. “Si ven que Bernie tiene todo el apoyo de la gente, será difícil que en esta ocasión lo hagan a un lado”.

Nayely González manejó una hora y media, desde Palmdale, para escuchar a su candidato. Ella indicó que el DNC será más difícil de vencer porque no quieren a Sanders y porque ahora si tienen mejores candidatos, pero asegura que, si dejan a Sanders, él le ganaría a Trump con la mano en la cintura.

“Trump con todo lo que hace diariamente está alejando a muchos de sus seguidores, eso nos ayuda a todos y aunque Sanders no necesita de ayuda, será más fácil para él obtener una victoria”, expresó González.

Víctor Vázquez estuvo de acuerdo en que el DNC será el reto más grande de Sanders, “pero si lo pasa, seguro que vencerá a Trump”. El joven recordó la trampa realizada a Sanders por parte del partido en el 2016, pero indicó que, si en esta ocasión lo ven más fuerte, no les quedará de otra, más que apoyarlo. “Es nuestra mejor carta. Estoy seguro que fácilmente le ganaría a Trump”, expresó.