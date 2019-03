Cómo vender un auto por Internet

Lo mejor acerca de vender un auto en linea es el hecho que tú impones tus propios términos

La práctica de comprar autos en línea está creciendo abrumadoramente en USA, pues muchos conductores prefieren averiguar más información acerca de un auto desde la comodidad de su hogar y sin tener que pasar horas tramitando documentos en un concesionario.

Además, muchas compañías de autos e incluso de víveres se están uniendo a esta modalidad de venta. Por ejemplo, hace unas semanas Elon Musk anunció que Tesla dejaría de vender autos en sus tiendas y que solo los vendería en linea, aunque la compañía luego se retracto. También, tiendas de confianza como Costco y Walmart comenzaron a vender autos en linea a través de sus respectivos sitios Costo Auto Program y CarSaver.

La buena noticia es que tú también puedes vender tu vehículo en linea.

Lo mejor acerca de vender un auto en linea es que tú impones tus propios términos sin tener que pagar una comisión a un concesionario de autos usados o broker.

Incluso si nunca has vendido un auto, tú puedes lograr una venta placentera y conforme. Es por eso que aquí te compartimos una guía de como vender un auto en linea exitosamente, con datos de un reporte de boston.com.

Antes de publicar tu venta

Inspecciona y repara.

Daños visibles (físicos o mecánicos) devaluarán el precio de tu vehículo fácilmente. Es por eso que si quieres obtener la mejor oferta posible, debes asegúrate de que tu auto tenga las fallas mínimas.

Detalles

Así como las reparaciones, debes presentar tu auto, tanto en fotos como en persona, impecable: limpio, encerado y con atención a detalles.

Documentos en regla

Nada da más desconfianza a un comprador que oír “No tengo el título” o “Perdí los documentos del auto”. Recordemos que hay muchos fraudes en linea y que la gente es muy desconfiada, así que estate prevenido.

Publica tu venta

Investiga el valor de tu auto

Un auto usado no vale lo mismo que un auto nuevo, de hecho, auto nuevo pierde 10% de su valor original simplemente al sacarlo de su concesionario de origen, y su valor se sigue depreciando cada año, según un reporte de Carfax.

Lo aconsejable es evaluar el precio de tu auto en el mercado a través de sitios gratuitos como el que ofrece Kelley Blue Book (KBB) y basar tu oferta en ese estimado. No tiene que ser exacta, aclaramos, ya que no todos los autos se encuentran en la misma condición, pero si te ayuda a saber en cuánto puedes pedir por tu vehículo.

Elige el sitio en el que quieres vender tu auto

Las opciones son muchas: Craigslist, eBay, Offer Up, Facebook Market Place, etc. Algunos vendedores publican sus ventas no solo en un sitio, sino en múltiples.

Utiliza buenas fotos

Entre más, mejor. Recuerda que las imágenes convencen al comprador.

Habla bien de tu auto

Explica por qué lo vendes y las condiciones en las que está. Entre más detalles mejor.

Negociaciones

Sigue estos consejos para vender tu auto y no ser estafado.