Pepe Aguilar regresa este 2019 con su gira ‘Jaripeo sin Fronteras’

Vive la historia… Jaripeo Sin Fronteras llegó para quedarse!!!! JARIPEO SIN FRONTERAS 2019 SERÁ INOLVIDABLE! HOY Pre-Venta USA / código: JARIPEO (11AM hora@local en tu ciudad) PRONTO ANUNCIAREMOS MÁS CIUDADES PARA AMBOS PAÍSES !! MUY PENDIENTES !!! #JaripeoSinFronteras #Gira2019 #AguilarTours #PuroMéxico #PepeAguilar #AntonioAguilarhijo #AngelaAguilar. #LeonardoAguilar #Caballos #Toros #Bullfighting #Bullriding #TrickRiding #FloreoDeSoga #Mariachi #Banda #Tradición 🇺🇸🇲🇽