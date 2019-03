Poder para la gente: crónica de una manifestación en el centro de Los Ángeles

El candidato exhortó a la gente a unirse al movimiento ya que ningún presidente, enfatizó, por muy buenas intenciones que tengan ha hecho las cosas solo

Poco a poco fueron llegando al Grand Park en el centro de Los Ángeles, aunque estaba nublado y parecía que iba a llover, llegaba gente de todas las edades, pero sobresalían los jóvenes. Eran blancos, latinos, algunos afroamericanos y asiáticos, hombres, mujeres, niños y personas con cabello blanco y caminar pausado, pero que no dejaron de gritar al ritmo del resto de los presentes: ‘No more war…, no more war’.

Como a las 2 p.m., los organizadores ya habían contado unas 14 mil personas y seguían llegando. Para poder entrar a la explanada del parque, la gente tenía que formarse a dos calles de distancia de la entrada, en la calle Temple y Spring, rodear al norte y entrar por la calle Hill.

Mientras llegaba la hora de escuchar a Bernie Sanders, los vendedores hacían su agosto con hot-dogs, paletas, y playeras con la imagen de candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Fue hasta pasadas las 3 p.m., y luego de escuchar a la senadora Nina Turner que Sanders salió al escenario con su esposa, entre un efusivo aplauso, gritos y con la canción de John Lennon: Power to the people. Inmediatamente, Bernie recordó a la audiencia de la importancia de que se haga público el reporte del investigador Robert Mueller que presenta 37 acusaciones y 7 con aceptación de culpabilidad.

El senador de Vermont enfatizó que nadie estaba sobre la ley, ni el presidente de los Estados Unidos; pero recordó a la audiencia que ni el más honesto presidente que haya tenido el país, y con las mejores intenciones, podía hacer las cosas solo. Así que el candidato a la presidencia de Estados Unidos convocó a la audiencia para que se unan a ese millón de voluntarios que dijo tener en los 50 estados y luchar juntos.

“Estas elecciones no son solo para derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso que haya tenido este país”, explicó Sanders. “Esta elección es acerca de la transformación del gobierno para crear un sistema que trabaja para todos y no solo para el uno por ciento”.

Sanders, de 77 años, dijo que su gobierno será basado en la justicia social, justicia económica, justicia racial y justicia del medio ambiente. Enfatizó que Donald Trump quiere dividir al pueblo basándose en el color de la piel, orientación sexual y religión, pero que su gobierno será totalmente lo opuesto, ya que tratarán de unir a todos: los blancos, latinos, negros, asiáticos, indios nativos, hombres, mujeres, inmigrantes y miembros de la comunidad LGBT.

Además, el candidato habló de los desamparados; de la disparidad de los sueldos que hay entre los ricos y los pobres, de las injusticias raciales, de los 30 millones de personas que no tienen seguro médico, del 20% de menores que viven por debajo de la pobreza y de la necesidad de ayudar a los veteranos de guerra

A cada pronunciamiento del candidato, la audiencia se emocionaba y coreaba ‘Bernie’, ‘Bernie’, o ‘No more war’, ‘No más guerra’.

Sanders indicó que la lucha no solo será económica, sino política porque desarrollarán el sistema de votación una persona un voto, y terminar con el sistema corrupto que ayuda a los millonarios a comprar elecciones; de esta forma, permitirá a la gente común y corriente postularse para un puesto político sin la necesidad de tener que depender del dinero de los millonarios.

“Haremos del país un líder en el mundo en la lucha por la democracia y los derechos humanos con dignidad y con sentido humanitario”, expresó Sanders.

El candidato subrayó que es importante no penalizar con grandes deudas a los estudiantes que terminan una carrera, sino que tratará de ofrecer la universidad pública y un seguro médico gratis para todos. Agregó que es necesario disminuir la población carcelaria y transformar el sistema de justicia para que las personas que no pueden pagar su fianza, tengan otra opción al encarcelamiento.

Respecto a los inmigrantes, Sanders subrayó que, en lugar de demonizarlos, pasarán una reforma migratoria con camino a la ciudadanía y permitirán que los 1.8 millones de jóvenes amparados por DACA obtengan su ciudadanía; así como desarrollar pólizas en la frontera que permitan el trato humanitario y compasivo para las personas que vienen buscando asilo en los Estados Unidos.

En relación a la industria militar, Sanders explicó que no se gastará más dinero de lo que gastan en armamento las 10 naciones que le siguen a EEUU en forma combinada; además de obligar a las corporaciones que cumplan con sus obligaciones fiscales, eliminando todo tipo de fugas y salidas que permiten a las empresas a no pagar ni un centavo de impuestos.

Luego de poco más de una hora de discurso, Sanders se despidió pidiendo el apoyo de la gente y les recordó una vez más que, ni el mejor candidato podrá hacer las cosas solo; así que pidió la ayuda no solo durante la campaña, sino después de que haya llegado a la Casa Blanca para asegurarse que cumple con los objetivos trazados.

El departamento de bomberos de la ciudad de Los Ángeles reportó una asistencia de unas 12 mil personas, mismas que se fueron alejando del centro de la ciudad poco a poco, sin disturbios o problemas, mientras un gran número de personas de la limpieza hacían su arribo al lugar.

Seguidores de Sanders consideran que el gran reto del candidato será el DNC y no Trump