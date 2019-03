Llegó a su juramento de ciudadanía de ‘aventón’

CHIRLA los asiste legalmente y Lyft lo lleva a su ceremonia de naturalización en Ontario

Apoyado en su bastón, el salvadoreño Israel Meléndez de 75 años se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos, cuatro décadas después de emigrar a este país. Su sueño es lograr una vida mejor y poder votar en el año 2020.

“Me siento contento y más seguro con tantos problemas en la calle”, dice Israel con voz lenta y pausada.

Se naturalizó ciudadano estadounidense en una masiva ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones de Ontario, en donde 2,700 personas de 104 países prestaron juramento de lealtad a su patria adoptiva. Pero la novedad es que llegó a la juramentación en un ‘aventón’ que le dio la compañía Lyft en solidaridad porque ser una persona sin hogar, de escasos recursos.

Como ciudadano, Israel anhela una vida mejor, ya que ha vivido en los últimos meses en su automóvil. “Ahorita se me arruinó y no puedo vivir ahí. Está con el mecánico. Unos señores me cobijaron temporalmente, y me están prestando un cuarto”, comenta.

En 1980 llegó de El Salvador cuando tenía 35 años. “Venía con la ilusión de trabajar duro”, recuerda. Pasó parte de su vida trabajando como asistente de estacionamiento en Beverly Hills. Se hizo residente con la Amnistía de Reagan en 1986.

“No me había hecho ciudadano antes porque andaba muy ocupado. No quería dejar el trabajo, tenía que pagar renta, comida y ayudar a mis cuatro hijos que dejé en El Salvador”, platica.

Israel no se acuerda cuando presentó la solicitud para la ciudadanía, pero tiene la certeza de que hace 15 días fue al examen. El examen se lo hicieron oral y en español, ya que no sabe leer ni escribir.

Con la ayuda de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), logró que lo exentaran del pago de los 725 dólares por la solicitud de ciudadanía, debido a su limitada condición económica.

Israel no tiene con quien celebrar, pero confía que le gustaría poder ir a El Salvador y festejarlo en la tierra que lo vio nacer y con su familia. “Como ciudadano quiero poder votar y pasear”, dice sonriendo.

Por no hablar inglés

Lidece Arévalo, una inmigrante de Guatemala se hizo ciudadana de los EE UU en la misma ceremonia que Israel.

“Me hice residente desde 1986 con la Amnistía del presidente Reagan, seis años después de haber llegado; pero por no hablar inglés, me tardé mucho en solicitar la ciudadanía. No me sentía con confianza”, cuenta.

Sin embargo, platica que se animó a solicitarla al ver todos los riesgos que enfrentan los residentes bajo la administración Trump. “¡Yo puedo! ¡Yo puedo! y lo hice. Al principio, pensé que no iba a pasar las seis preguntas que me hicieron, pero respondí una a una sin dudar”, dice esta madre de tres hijos y tres nietos quien trabaja como cuidadora de ancianos.

Ella hizo su solicitud para la naturalización en diciembre de 2017, y en enero de este año se presentó a hacer el examen en español.

Lidece derrochaba alegría a pocas horas de convertirse en ciudadana.”Ya voy a poder votar para elegir a un buen presidente”, dice jubilosa.

En la ceremonia de ciudadanía celebrada en Ontario, los nuevos ciudadanos provenían principalmente de México, Filipinas, China, El Salvador e Irán.

El Servicio de Migración y Ciudadanía (USCIS) reportó que en el año fiscal 2018, el distrito de Los Ángeles ha dado la bienvenida a más de 81,000 nuevos ciudadanos, y a nivel nacional a 750,000.

El Distrito de Los Ángeles cubre siete condados, Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Unen fuerzas

Tanto Israel como Lidece fueron apoyados en su proceso de ciudadanía que se tomó poco más de un año por CHIRLA y Lyft.

La compañía de transporte compartido Lyft se asoció con CHIRLA para ofrecerles viaje gratis a los nuevos ciudadanos desde las oficinas de esta organización no lucrativa proinmigrante hasta el Centro de Convenciones de Ontario.

Para inmigrantes como Israel Meléndez contar con el apoyo del transporte a través de Lyft y CHIRLA fue invaluable, ya que no tenía manera de llegar hasta Ontario y menos con su vehículo fuera de servicio.

“En Lyft, nos enfocamos en asegurar que la gente tenga acceso a transporte accesible para llevarlos y traerlos a esos momentos que más les importan a ellos”, dijo en un comunicado Elliot Greenberger, gerente de mercado en el sur de California de Lyft.

“Nos sentimos orgullosos de ofrecer a CHIRLA viajes para esta ceremonia tan significativa”, recalcó.

Israel y Lidece podrán votar en las elecciones generales para presidente en el 2020, el año próximo.

Su ceremonia se lleva a cabo en momentos en que hay muchas quejas sobre la tardanza en el procesamiento de las solicitudes de ciudadanía.

“Muchos clientes de CHIRLA han tenido que esperar por más de 12 o 16 meses”, dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de CHIRLA.

Y agregó que ellos ofrecen servicios gratis o a bajo costo en sus clínicas legales, los martes, jueves y sábados a partir de las 8 de la mañana, sin necesidad de cita.

Alta demanda

La portavoz de USCIS, Jessica Collins dijo sobre los retrasos en el procesamiento de ciudadanía, que las esperas se deben a las altas tasas de solicitud no a un proceso lento. “Por eso es que USCIS ha implementado una variedad de procesos y reformas operacionales como contratar personal adicional, y ampliar las instalaciones para mantener el ritmo a la demanda sin precedentes de los últimos años”, precisó.

Cuando es posible, señaló, los casos son complementados dentro de las metas estándares de procesamiento. “USCIS ha tenido éxito al resolver de manera eficiente todas las solicitudes y peticiones de acuerdo con las regulaciones, políticas y leyes aplicables”, sostuvo.